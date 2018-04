Giá vàng miếng và USD tự do chững, USD ngân hàng giảm thêm

Giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới trong xu thế tăng nhẹ, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (2/4) hầu như không tăng so với cuối tuần. Giá USD tự do cũng chững, trong khi giá USD ngân hàng giảm về sát giá USD tự do ở chiều bán ra.Giá USD ngân hàng đã giảm về sát giá USD tự do ở chiều bán ra...