Giá vàng miếng SJC tăng vọt hơn 2 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 5/11, giá vàng miếng SJC bật tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể, vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở mức 141,5 - 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Doji, PNJ cũng tăng 2,1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 141,5 - 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng tăng hơn 2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa. (Ảnh minh họa)

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 cũng tăng mạnh so với hôm qua. Lúc 8h53 sáng 5/11, vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được giao dịch tại mức 138,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn 999.9 tại PNJ niêm yết ở mức 138,9 - 142,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,3 triệu đồng mỗi lượng so với kết phiên hôm qua.

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 giao dịch ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà tăng của giá thế giới. Lúc 9h sáng nay 5/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 4.128 USD/ounce, tăng 201 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 8/2026.

Giá vàng thế giới tăng vọt sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện. Diễn biến này khiến USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống, qua đó thúc đẩy nhu cầu mua vàng và các kim loại quý.

Theo các nhà phân tích thị trường, với kết quả bầu cử này, Quốc hội Mỹ nhiều khả năng bất đồng hơn về nhiều chính sách. Nhà đầu tư coi đây là tín hiệu tiêu cực với nền kinh tế, có thể khiến Cục Dự trữ liên bang (Fed) nới lỏng chính sách hơn.

Trong khi đó, những lo ngại về lạm phát vẫn tiếp diễn và giá dầu ở mức cao. Các nhà đầu tư chờ đợi động thái tiếp theo của Washington trong cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Công cụ theo dõi lãi suất FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện đặt cược khả năng Fed tăng lãi tháng 12 là 83%. Lãi suất cao gây bất lợi cho vàng, do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.