Sáng 27-11, giá vàng miếng SJC tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày 26-11. Ảnh minh họa

Sáng 27-11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 134,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch ngày 26-11. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với ngày 26-11.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 128,3 triệu đồng/lượng mua vào và 134,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 26-11. DOJI giao dịch nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn 9999 cũng được niêm yết ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh mức 3.575 USD/ounce, tăng 16 USD/ounce so với mức 3.559 USD/ounce sáng 26-11. Sau nhịp giảm mạnh trước đó, giá vàng có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).