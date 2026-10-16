Giá vàng miếng SJC sáng 16/10 đi ngang, giá vàng thế giới giảm nhẹ

Chênh lệch giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Người dân tránh mua đuổi giá

Theo bảng giá cập nhật lúc 8 giờ 28 phút ngày 16/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng SJC cập nhật vào sáng ngày 16/10. Ảnh chụp màn hình.

Tại các thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ và DOJI, giá vàng miếng được giao dịch ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với sáng hôm trước. Phú Quý niêm yết giá mua vào 139,8 triệu đồng/lượng và bán ra 143,3 triệu đồng/lượng. Mức mua vào của doanh nghiệp này thấp hơn 500.000 đồng/lượng so với các thương hiệu trên.

Giá vàng miếng SJC sáng 16/10 giữ mức bán ra 143,3 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm vàng nhẫn, SJC niêm yết nhẫn 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào, 142,8 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn loại 0,3 chỉ và 0,5 chỉ có cùng giá mua vào nhưng giá bán đạt 142,9 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 99,99% tại SJC được mua vào ở mức 137,3 triệu đồng/lượng và bán ra 141,8 triệu đồng/lượng. Đối với nhóm vàng nhẫn tại PNJ và Phú Quý cùng giao dịch ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết mức 139 - 143 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua vào và bán ra 4 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước cập nhật lúc 7 giờ 45. Ảnh chụp màn hình

Đối với bạc, bảng giá Phú Quý ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút ngày 16/10 niêm yết giá bạc miếng 999 loại 1 lượng và bạc thỏi 999 ở mức 2,006 triệu đồng/lượng mua vào, 2,068 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch là 62.000 đồng/lượng. Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg có giá mua vào 53.493.200 đồng/kg và bán ra 55.146.529 đồng/kg.

Theo các chuyên gia kinh tế, giá vàng giảm chưa đồng nghĩa đã rẻ. Một nhịp điều chỉnh chưa đủ khẳng định xu hướng dài hạn thay đổi. Người mua cần căn cứ mục tiêu tích lũy, nhu cầu tiền mặt và khả năng chịu rủi ro. Vàng giúp đa dạng hóa tài sản nhưng không tạo dòng tiền định kỳ. Hiệu quả đầu tư phụ thuộc tỷ giá, chênh lệch giá trong nước với quốc tế và khoảng cách mua vào, bán ra.

Ngoài ra, các chuyên gia kinh tế cũng đưa ra khuyến nghị, người dân tránh mua đuổi khi giá tăng hoặc vội bắt đáy khi giá giảm. Người có tiền nhàn rỗi dài hạn có thể mua từng phần theo kế hoạch sau khi bảo đảm quỹ dự phòng. Người đang giữ vàng cần rà soát tỷ trọng, tránh bán tháo vì lo lắng hoặc mua thêm liên tục để hạ giá vốn. Đặc biệt, người dân nên tránh vay nợ đầu tư vàng. Lãi vay phát sinh đều đặn trong khi lợi nhuận không chắc chắn; áp lực trả nợ có thể buộc người mua bán vàng vào thời điểm bất lợi.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ khi lo ngại lạm phát gia tăng

Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 16/10 khi các số liệu lạm phát cao hơn dự kiến của Mỹ làm gia tăng lo ngại về triển vọng lãi suất.

Theo dữ liệu của trang Kitco.com, vào lúc 21 giờ 1 phút ngày 15/10 theo giờ New York, tức 8 giờ 1 phút ngày 16/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 4.154,40 USD/ounce, giảm 16,40 USD/ounce, tương đương 0,39%. Trong phiên, giá vàng dao động từ 4.099,2 - 4.178,4 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng đã phục hồi sau đợt bán tháo trong phiên 14/10 nhờ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm và đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, đà tăng chưa bền vững khi thị trường tiếp tục đánh giá tác động của các số liệu lạm phát mới.

Diễn biến giá vàng giao ngay trong phiên giao dịch tối 15/10 (giờ New York). Ảnh chụp màn hình: Kitco

Báo cáo công bố ngày 15/10 cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 9 tăng 1,3% so với tháng trước và 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3/2022. Trước đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 cũng tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các số liệu này làm gia tăng sức ép đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc kiểm soát lạm phát. Dù vậy, giới giao dịch vẫn nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 - 28/10 thay vì tiếp tục tăng lãi suất.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại công ty kinh doanh kim loại quý Zaner Metals, nhận định thị trường đang dần nhận ra rằng dư địa hành động của Fed bị hạn chế một phần bởi tình hình tài khóa của Mỹ, trong khi việc tăng lãi suất lên cao hơn đáng kể sẽ tạo thêm gánh nặng cho nền kinh tế.

Ở chiều hỗ trợ, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 0,1 điểm phần trăm, xuống 5,09%, trong khi đồng USD suy yếu. Lợi suất giảm thường có lợi cho vàng do kim loại quý này không mang lại thu nhập từ lãi. Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly và Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michelle Bowman cũng cho rằng Fed chưa nhất thiết phải tăng lãi suất ngay lập tức, qua đó góp phần hạn chế kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 10.

Bên cạnh các yếu tố tiền tệ, căng thẳng Mỹ - Iran và những bất ổn an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục tác động đến tâm lý thị trường. Nguy cơ gián đoạn vận tải và các vụ tấn công tàu chở dầu làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng, trong khi Washington đang cân nhắc nới lỏng trừng phạt đối với một số tàu vận chuyển dầu nhằm tăng nguồn cung tàu chở dầu và giảm chi phí vận tải

Bất ổn địa chính trị có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, song giá năng lượng tăng cao cũng làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao và gây sức ép lên kim loại quý này.

Trang sức vàng được bày bán tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Về kỹ thuật, giá vàng có ngưỡng kháng cự gần nhất tại 4.181 USD/ounce. Nếu vượt mức này, giá của kim loại quý này có thể hướng tới 4.216 USD/ounce và 4.267 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, nếu giảm dưới ngưỡng hỗ trợ 4.128 USD/ounce, giá vàng có thể lùi về 4.107 USD/ounce và 4.088 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, giới chuyên gia cho rằng giá vàng nhiều khả năng tiếp tục chịu tác động đan xen giữa nhu cầu trú ẩn trước những bất ổn địa chính trị và lo ngại lạm phát tại Mỹ. Nếu lạm phát duy trì ở mức cao, kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ có thể gia tăng, hỗ trợ đồng USD và gây sức ép lên giá vàng. Diễn biến lợi suất trái phiếu, đồng USD và các dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng định hướng thị trường.v