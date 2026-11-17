Già vàng miếng SJC tăng, giá vàng nhẫn “4 số 9” phân hoá. Ảnh: SJC

Sau nhịp đi ngang trong phiên hôm qua (16/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn đồng loạt giảm ngay khi mở cửa phiên sáng nay.

Mở cửa phiên, Công ty SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá mua ở ngưỡng 134,2 triệu đồng/lượng và giá bán là 137,2 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chổt phiên hôm qua.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng hơn 2 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp này đều tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 134,7 triệu – 137,7 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, các doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên mức giá trên. So với giá chốt phiên hôm qua, mức giá giao dịch trên tăng 200 nghìn đồng/lượng.

Đà giảm của giá vàng trong nước trong nửa đầu phiên sáng chịu ảnh hưởng từ diễn biến bất lợi trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay chốt phiên 16/11 tại thị trường New York ở mức 3.856,7 USD/ounce, giảm 0,65% so với phiên cuối tuần trước Áp lực chủ yếu đến từ đồng USD tăng giá, với chỉ số Dollar Index chốt phiên đầu tuần tăng hơn 0,14%, lên 103,55 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Đến 14h ngày 17/11, chỉ số này giảm nhẹ gần 0,1% hỗ trợ đà tăng của giá vàng.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua, vàng miếng SJC ở ngưỡng 133,5 triệu, thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với mặt bằng chung. Trong khi đó, giá bán vẫn giữ ở ngưỡng phổ biến là 137,7 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 134,7 triệu – 137,7 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải. So với giá chốt phiên hôm qua, thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tính đến 14 giờ, giá bán vàng miếng SJC tại Phú Quý cũng neo tại ngưỡng 137,7 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán là 134,3 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này nới rộng lên 3,4 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận 2 nhịp tăng và 2 nhịp giảm trong suốt phiên sáng.

Mi Hồng cũng đặt giá bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở ngưỡng phổ biến là 137,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua cao hơn hẳn 2 triệu đồng/lượng so với mặt bằng chung, ở ngưỡng 136,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, thương hiệu này vẫn không đổi mức giá giao dịch trên.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm đứng im ba liên tiếp. Thương hiệu này duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 133,5 triệu – 137 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 17/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến phân hoá thể hiện rõ nét giữa các đơn vị kinh doanh. Phần lớn doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay, chỉ ghi nhận 2 đơn vị tăng hoặc giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn.

Công ty SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là bốn doanh nghiệp neo giá mua, bán vàng nhẫn cao nhất trong phiên sáng nay. So với giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu này vẫn thấp hơn khoảng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thương Vượng tại DOJI duy trì ổn định trong suốt 4 phiên liên tiếp. Doanh nghiệp này niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng 133,5 triệu đối với chiều mua và 137,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Sau 5 phiên giảm mạnh, giá mua, bán vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải chốt phiên sáng đặt tại ngưỡng 133,5 triệu – 137,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), không đổi so với giá chốt phiên hôm qua. Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Mức giá giao dịch 133,5 triệu – 137,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) cũng đồng loạt được niêm yết tại Công ty SJC và Bảo Tín Minh Châu. Tuy nhiên, so với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng nhẫn “9999” tại SJC và giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu đều tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mức điều chỉnh tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 17/11 so với 16/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Ngược lại, PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm là 3 doanh nghiệp giảm giá vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay.

Tính đến 14 giờ, Phú Quý niêm yết giá mua vàng nhẫn 9999 cao nhất, ở ngưỡng 134,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán là 137,3 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn 9999 tại thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt tại ngưỡng 132,4 triệu – 136,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đây là doanh nghiệp neo giá mua vào ở ngưỡng thấp nhất, kéo chênh lệch giá mua, bán tại PNJ lên cao, ở ngưỡng 4,2 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mạnh nhất trên thị trườmg, đi kèm giá giao dịch ở ngưỡng thấp nhất. Tính đến 14 giờ, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 126 triệu – 129,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), sụt 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thị trường thế giới, tính đến 14 giờ ngày 17/11 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều tăng hơn 0,4%, tiến lên ngưỡng 3.874,9 USD/oz do đông USD suy yếu từ ngưỡng đỉnh. Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,32 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 14,22 triệu – 15,12 triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở ngưỡng 7,12 triệu đồng/lượng.