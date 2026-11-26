Giá vàng miếng SJC tăng từ 400 nghìn đồng đến 2 triệu đồng/lượng. Ảnh: SJC

Mở cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC vẫn niêm yết ổn định tại ngưỡng 129,1 triệu – 134,1 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên hôm qua (25/11). Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại mức 129,5 triệu – 134,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, các doanh nghiệp khác như DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng lạt neo giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 129,5 triệu – 134,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 25/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trên đều tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng 26/11, chênh lệch giá mua,bán vàng miếng SJC cao nhất thuộc về Phú Quý với 5,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, khoảng cách này tại Ngọc Thẩm thu hẹp 1 triệu đồng/lượng, quay về mốc 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, cũng đặt giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 134,5 triệu đồng/lượng còn giá mua là 128,8 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 25/11, giá vàng miếng SJC tại tại Phú Quý tăng lần lượt 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Giá bán tăng mạnh hơn giá mua, kéo chênh lệch giá mua, bán tại đây lên ngưỡng 5,7 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cao gấp tới 5 lần so với mặt bằng chung nhưng vẫn giữ giá giao dịch ở mức thấp nhất. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng miếng tại ngưỡng 130 triệu, tăng 2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 25/11, còn giá bán là 134 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng.

Giá mua miếng SJC tại Mi Hồng giữ nguyên ở ngưỡng 134 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay. Trong khi đó, giá bán tăng 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại ngưỡng 132,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, đi ngược với xu hướng chung trên toàn thị trường, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đứng im ở ngưỡng 128,5 triệu – 134,1 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay, không đổi so với giá chốt phiên hôm qua.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 26/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trong khi đó, trên phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến phân hoá diễn ra rõ nét giữa các đơn vị kinh doanh. Trong khi nhiều đơn vị điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng nhẫn thì một số doanh nghiệp giữ nguyên hoặc giảm giảm giá vàng nhẫn so với phiên hôm qua.

Giá mua, bán vàng nhẫn tại Công ty SJC nằm im tại ngưỡng 127,9 triệu – 133,9 triệu đồng/lượng và giữ nguyên trong suốt nửa đầu phiên giao dịch. Tính đến 10 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng 128,3 triệu – 134,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đây là doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn cao nhất so với các thương hiệu khác trên thị trường.

Cùng chung xu thế tăng, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 126,5 triệu – 132 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều sau hơn 2 tiếng mở cửa phiên sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vàng nhẫn "4 số 9" ở ngưỡng 128,8 triệu đồng/lượng và giá bán là 132,8 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất giảm giá mua và giá bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay. Sau hai phiên tăng liên tiếp, giá vàng nhẫn "4 số 9" tại thương hiệu này sụt 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, giá giao dịch tại ngưỡng 120 triệu – 123,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

So với giá vàng nhẫn tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm thấp hơn tới 11 triệu đồng/lượng đối với chiều bán và 8,3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua.

DOJI vẫn neo giá mua vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 128,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 133,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 25/11, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thương Vượng tại thương hiệu này không đổi.

Mức giá giao dịch 128,5 triệu – 133,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) cũng đồng loạt được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. So với giá chốt phiên 25/11, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải đều giữ nguyên.

Chênh lệch giá vàng trong nước so với vàng thế giới trong phiên 26/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Đồng USD suy yếu trong hai phiên liên tiếp đã phần nào tạo điều kiện hỗ trợ giá vàng. Chốt phiên 25/11, chỉ số Dollar Index giảm hơn 0,1%, xuống còn 103,7 điểm. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn neo ở vùng cao nhất trong khoảng 19 tháng. Đến 11h ngày 26/11, chỉ số này đảo chiều tăng nhẹ 0,1%, lên 103,82 điểm.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu lạm phát Mỹ tiếp tục cho thấy áp lực giá cả chưa được kiểm soát hoàn toàn. Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế trong khảo sát của Dow Jones, nhưng cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với tháng 9 và gần gấp đôi mục tiêu lạm phát 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đáng chú ý, PCE lõi, loại trừ hai nhóm hàng hóa có biến động giá lớn là thực phẩm và năng lượng tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo. Diễn biến này cho thấy lạm phát cơ bản vẫn dai dẳng, khiến dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed bị thu hẹp.

Trong bối cảnh đó, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Theo công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đặt cược xác suất Fed tăng lãi suất ở mức 98,9%, trong khi khả năng giữ nguyên lãi suất chỉ hơn 1%. Kỳ vọng lãi suất tiếp tục đi lên có thể hạn chế đà phục hồi của giá vàng trong ngắn hạn.

Trên thị trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 26/11 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp tục tăng nhẹ 0,3%, tiến lên ngưỡng 3.599,1 USD/oz. Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20,35 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 17,85 triệu – 20,15 triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này ở ngưỡng 9,35 triệu đồng/lượng.