Giá vàng miếng SJC dần hồi phục. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng nay (28/11), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), niêm yết giá vàng miếng ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá này tương đương thời điểm kết phiên, nhưng tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng.

Hiện, chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn duy trì quanh 5 triệu đồng/lượng.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty Mi Hồng cũng neo giá bán vàng miếng ở mức 136 triệu đồng/lượng, tương đương với SJC.

Trên biểu đồ giá giao dịch hàng ngày, mức 136 triệu đồng/lượng được SJC niêm yết ở chiều bán ra sáng nay là mức cao nhất trong 7 ngày qua. Tính chung cả tuần, giá vàng miếng đã tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, do chênh lệch lớn giữa giá mua vào và bán ra, người mua vẫn có thể chịu khoản lỗ hơn 3 triệu đồng/lượng nếu bán ra vào thời điểm này.

Với vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng giữ giá đi ngang trong phiên sáng nay. SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở 130,8 - 135,8 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng nhẫn ở 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở 129,8 - 133,8 triệu đồng/lượng.

Sự hồi phục của thị trường vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đã tăng lên 3.653 USD/ounce, cao hơn hôm qua 88 USD (+2,5%). Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương gần 115 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 21 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý tiếp tục phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong 15 tháng hồi đầu tuần. Dù triển vọng đồng USD duy trì sức mạnh có thể khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, đà giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã phần nào hỗ trợ giá vàng đi lên.

Bên cạnh đó, nhu cầu vàng vật chất tại các thị trường lớn ở châu Á cũng có dấu hiệu cải thiện trong tuần này. Tại Ấn Độ, hoạt động mua vàng trang sức và vàng đầu tư gia tăng, trong khi nhu cầu mua lẻ tích cực tại Trung Quốc góp phần duy trì mức chênh lệch giá vàng nội địa ở mức cao.

Ngoài các yếu tố kinh tế và chính sách tiền tệ, diễn biến căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục là nhân tố có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Những lo ngại về an ninh hàng hải và cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực khiến triển vọng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đối mặt với nhiều bất định. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt, vàng vẫn có cơ hội thu hút dòng tiền tìm kiếm kênh bảo toàn tài sản.