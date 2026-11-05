Giá vàng miếng lên cao nhất một tháng, vượt 144 triệu/lượng

Thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận xu hướng tích cực trong phiên giao dịch sáng ngày 5/11 khi các doanh nghiệp đồng loạt tăng mạnh giá niêm yết.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá vàng miếng thêm 2,1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước, lên mức 141,5 - 144,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây cũng là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC ghi nhận trong vòng một tháng qua, đánh dấu cú phục hồi mạnh sau giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Cùng xu hướng này, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt nâng giá bán vàng miếng lên sát mốc 145 triệu đồng/lượng, tương đương mức niêm yết của SJC.

Trong khi đó, Công ty Mi Hồng sáng nay tăng giá vàng miếng SJC thêm 1,1 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên 142 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận một phiên tăng tốc mạnh. Nhiều doanh nghiệp đã nâng giá bán mặt hàng này lên vùng 143 triệu đồng/lượng, áp sát mức giá của vàng miếng.

Cụ thể, Công ty SJC sáng nay tăng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm hơn 2 triệu đồng/lượng, lên mức 138,3 - 142,3 triệu đồng/lượng. PNJ và Phú Quý cùng điều chỉnh tăng 2 triệu đồng, lần lượt đưa giá giao dịch lên 138,9 - 142,9 triệu/lượng và 140-143 triệu/lượng.

Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tròn ở mức 139 - 143 triệu/lượng. Tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 cũng tăng hơn 1 triệu đồng, lên 142 - 143,5 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay cũng bứt phá đáng chú ý khi đã vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce và hiện giao dịch quanh 4.130 USD/ounce. Tính chung hai ngày qua, giá vàng thế giới đã tăng gần 170 USD/ounce.

Đà phục hồi mạnh diễn ra trong bối cảnh công tác kiểm phiếu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vẫn tiếp tục. Trên thị trường tài chính, đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cùng suy yếu, tạo thêm lực đỡ cho kim loại quý.

Bà Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận phân tích thị trường khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) và châu Á tại StoneX, cho rằng khi phe Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, vàng có thể được hưởng lợi nhờ áp lực giảm đối với lãi suất và đồng USD.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý tác động tích cực có thể bị hạn chế bởi phần bù rủi ro liên quan đến trần nợ công trên các tín phiếu Kho bạc Mỹ, cũng như khả năng Fed tiếp tục nghiêng về phương án tăng lãi suất thêm một lần nữa.

Một số nhà phân tích quốc tế vì vậy vẫn thận trọng với đà phục hồi hiện tại. Dù vàng đã lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, triển vọng kim loại quý vẫn đối mặt nhiều thách thức khi bất ổn địa chính trị, áp lực lạm phát và kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 129 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 14-16 triệu đồng/lượng.