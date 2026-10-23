Giá vàng mất ngưỡng 4.000 USD mỗi ounce khi chứng khoán lao dốc

Trang sức vàng được bày bán tại Bhopal, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng phiên 23/10 đã giảm xuống dưới mức 4.000 USD/ounce, chạm mức thấp nhất trong hơn ba tháng, khi giới đầu tư đẩy mạnh bán ra kim loại quý này giữa bối cảnh thị trường chứng khoán lao dốc.

Có thời điểm giá vàng giao ngay giảm 0,9% xuống dưới 3.990 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7/2026, nối tiếp đà giảm gần 3% trong phiên trước đó, trước khi mức giảm được kìm lại.

Tình trạng bán tháo trên thị trường chứng khoán diễn ra mạnh trong phiên 23/10. Trong khi đó, trái phiếu Chính phủ Mỹ phần lớn duy trì đà tăng giá từ phiên trước khi các nhà đầu tư rút vốn khỏi các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tìm kiếm sự an toàn ở trái phiếu.

Những lo ngại ngày càng tăng về tính bền vững của các khoản đầu tư vào AI đang khiến giới giao dịch giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. Hiện tại, xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tuần tới ở dưới mức 10%.

Ông Justin Lin, nhà phân tích tại quỹ Global X ETF, cho rằng vàng đang đối mặt với "đợt bán tháo nhằm tạo thanh khoản."

Theo chuyên gia này, hiện tượng trên thường xảy ra khi thị trường suy giảm mạnh, do vàng là nguồn thanh khoản tốt để đáp ứng các lệnh gọi ký quỹ và yêu cầu về vốn. Ông Lin cho biết thêm giá vàng đang tiến gần đến mức hỗ trợ quan trọng 3.900 USD/ounce.

Mặc dù lợi suất giảm và kỳ vọng ngừng tăng lãi suất thường có tác động tích cực đến vàng, nhưng lạm phát có thể vẫn dai dẳng do giá dầu tăng. Các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia đã làm tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung ở khu vực Trung Đông, đẩy giá dầu Brent lên trên 113 USD/thùng và hướng tới mức tăng 3% trong tuần này.

Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công gần đây vào cảng Yanbu trên Biển Đỏ, cũng như các mỏ dầu và sân bay của Saudi Arabia. Kể từ khi cuộc chiến Mỹ- Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng Hai, giá vàng đã giảm hơn 20%.

Nhà phân tích Christopher Wong thuộc Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) cho biết: "Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng trong ngắn hạn, đặc biệt khi vàng không phản ứng tích cực với sự sụt giảm lợi suất gần đây. Đợt bán tháo mới nhất cho thấy tâm lý giảm thiểu rủi ro trên diện rộng và những lo ngại dai dẳng về lạm phát có thể đang lấn át tác động tích cực từ việc lợi suất giảm."

Vào lúc 10 giờ 10 phút sáng ngày 23/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống mức 4.014,86 USD/ounce, trong khi giá bạc giảm 1,2% xuống 53,90 USD/ounce. Giá bạch kim và palladium nhích nhẹ. Chỉ số đồng USD của Bloomberg, thước đo sức mạnh đồng USD, gần như không thay đổi./.