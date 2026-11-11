Giá vàng mất mốc 140 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC trong nước đồng loạt giảm tới 1,4 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết giá mua vào – bán ra ở mức 136,5 – 139,5 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu vàng nhẫn cũng nhanh chóng điều chỉnh theo. Nhẫn SJC 999.9 của Công ty SJC niêm yết đầu giờ sáng tại 135,3 – 139,3 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 134,7 – 138,9 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 135,2 – 139,2 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết tại 135,5 – 139,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 136,5 – 139,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Trên thế giới, giá vàng đã tăng mạnh vào cuối tuần trước và phiên đầu tuần này, có thời điểm tiến sát 4.150 USD/ounce nhờ chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước tại Mỹ.

Tuy nhiên, bất ngờ về lạm phát hôm thứ Ba đã đổ dồn áp lực lên thị trường kim loại quý. Chỉ trong một phiên, giá vàng giao ngay tại Mỹ đã giảm tới 107,6 USD mỗi ounce, đóng cửa tại 4.031,80 USD/ounce. Sang đến phiên châu Á, kim loại quý này hồi phục đôi chút, nhưng vẫn giao dịch quanh vùng giá thấp khoảng 4.045 USD/ounce tính đến 9h45 sáng theo giờ Việt Nam.

Dữ liệu lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới công bố cao hơn so với dự kiến đã ​​củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12 và làm dấy lên khả năng điều chỉnh chính sách lớn hơn.

Công cụ dự báo lãi suất tương lai của Fed cho thấy xác suất tăng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 tới là 88,2%, và xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 11,8%. Trước đó, thị trường hầu như không nghĩ tới xác suất tăng 50 điểm cơ bản lãi suất.

Diễn biến này cũng cho thấy triển vọng trước mắt của Cục Dự trữ Liên bang vẫn nhạy cảm hơn đối với lạm phát và việc làm so với sự kiểm soát của Quốc hội.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng đô la cũng tăng mạnh sau báo cáo lạm phát, qua đó gây thêm áp lực mới lên kim loại quý bất chấp giá dầu thô tiếp tục giảm khi leo thang quân sự liên quan đến Iran hạ nhiệt.