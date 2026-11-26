Trang sức vàng được bày bán tại một cửa hàng ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuy nhiên, lực mua từ các ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Trung Quốc, có thể giúp hạn chế đà giảm của kim loại quý này.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Tập đoàn tài chính UBS vừa hạ 6,3% dự báo giá vàng vào cuối năm, xuống còn 4.500 USD/ounce, cùng quan điểm điều chỉnh của Goldman Sachs hồi đầu tháng. Trong khi đó, ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Julius Baer khuyến cáo nhà đầu tư chưa nên vội mua vào khi giá giảm, ví việc này như việc “cố bắt một con dao đang rơi”.

Chiều 26/11, giá vàng giao dịch ở mức 3.593 USD/ounce, giảm 20,5% trong 6 tháng qua. Trong khi đó, chỉ số đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong 20 tháng. Đồng bạc xanh thường diễn biến ngược chiều với vàng và đang được hỗ trợ bởi triển vọng Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Khả năng Fed tăng lãi suất càng được củng cố sau khi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed đặc biệt chú trọng, tăng trong tháng trước với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2023.

Biến động trên thị trường chứng khoán Mỹ thời gian gần đây cũng góp phần kéo giá vàng đi xuống. Khi thị trường thiếu thanh khoản, nhiều nhà đầu tư đã bán vàng để bù đắp các khoản lỗ trên thị trường cổ phiếu hoặc tất toán những khoản đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính. Diễn biến này thể hiện rõ trong tuần trước, khi chỉ số Nasdaq 100 giảm 10%, kéo theo giá vàng lao dốc 9%.

Ông Suryaveer Singh, chuyên gia tại Leo Wealth, nhận định: “Đồng USD đã vượt qua lãi suất thực để trở thành yếu tố chi phối chính đối với giá vàng. Hoạt động bán vàng nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản càng làm gia tăng sức ép lên kim loại quý này”.

Theo ông Singh, mỗi khi thị trường chứng khoán giảm mạnh, nhà đầu tư thường bán những tài sản dễ chuyển đổi thành tiền mặt như vàng để đáp ứng yêu cầu ký quỹ. Trong bối cảnh thị trường dự báo Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào đầu năm 2027, giá vàng vẫn có thể suy yếu trong ngắn hạn.

Các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất hiện dự báo khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng tới lên tới 98%. Lãi suất tăng sẽ khiến chi phí vay vốn cao hơn, qua đó có thể gây thêm sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ. Đây vốn là lĩnh vực đang cần nguồn vốn lớn để phát triển các dự án trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi nhà đầu tư ngày càng hoài nghi về khả năng sinh lời tương xứng với quy mô đầu tư.

Vàng miếng được bán tại cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Sau đợt tăng giá mạnh, đưa giá vàng lên gần gấp ba trong vòng 3 năm, thị trường vàng đang có dấu hiệu đảo chiều. Các nhà đầu cơ bắt đầu rút vốn, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm ở nhiều kỳ hạn, còn Fed chuyển sang lập trường cứng rắn hơn dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch mới Kevin Warsh. Kể từ khi lập đỉnh 5.447 USD/ounce vào tháng 1, giá vàng đã giảm hơn một phần ba.

Ông Carsten Menke, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thế hệ mới tại Julius Baer, cho rằng: “Nguyên tắc quan trọng nhất trong một thị trường bị chi phối bởi dòng tiền là không cố bắt một con dao đang rơi, dù đó là vàng hay bạc. Khi dòng tiền trở thành yếu tố quyết định, các tín hiệu từ nền tảng cơ bản của thị trường có thể bị lu mờ”.

Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là điểm tựa dài hạn cho thị trường. Nguồn cầu này có thể giúp hạn chế tác động từ việc các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) và những nhà đầu tư chạy theo xu hướng đồng loạt bán ra.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tăng dự trữ vàng tháng thứ 24 liên tiếp trong tháng 10, đưa tổng lượng vàng nắm giữ lên 78,3 triệu ounce. Tuy nhiên, vàng hiện chỉ chiếm khoảng 8% tổng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 27% trên toàn cầu. Trong tháng 9, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua ròng 61 tấn vàng, mức cao nhất trong một tháng kể từ đầu năm.

Bà Kelly Chung, Giám đốc đầu tư bộ phận đa tài sản tại Value Partners, nhận định giá vàng đang dần hình thành vùng đáy và triển vọng dài hạn của kim loại quý này vẫn tích cực. Theo bà, xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD của các nền kinh tế và nhu cầu bảo toàn giá trị tài sản trước nguy cơ tiền tệ mất giá sẽ tiếp tục hỗ trợ vàng.

Tuy nhiên, bà cũng lưu ý kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất nhiều khả năng sẽ khiến giá vàng chịu sức ép trong ngắn hạn.