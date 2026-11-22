Giá vàng vừa trải qua một tuần đầy tiêu cực với vàng giao ngay quốc tế giảm tới 345,5 USD/ounce, tương đương mức giảm 8,9%, chốt tuần ở mức 3.538 USD/ounce.

Trong nước, mức giảm hạn chế hơn một chút, với vàng SJC niêm yết cuối tuần tại 128,5 – 133,5 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên cuối tuần liền trước, mỗi lượng vàng giảm 6 triệu đồng ở chiều mua vào nhưng chỉ giảm 4 triệu đồng ở chiều bán ra, chênh lệch mua – bán do đó cũng nới rộng lên tới 5 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch với thị trường quốc tế cũng nới rộng, lên tới hơn 22 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng diễn biến rất tiêu cực trong tuần qua

Thị trường kim loại quý chịu ảnh hưởng tiêu cực trước kỳ vọng lãi suất ngày càng thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt và đồng đô la Mỹ mạnh hơn. Cùng với đó, đợt bán tháo cổ phiếu do lĩnh vực công nghệ dẫn đầu ngày càng sâu rộng đã gây ra tình trạng thanh lý trên diện rộng và đẩy kim loại quý xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia tiếp tục có những dự báo bi quan về triển vọng ngắn hạn của giá vàng. Theo đa phần các nhận định, những yếu tố bất lợi với thị trường vàng, bao gồm lãi suất tăng, trái phiếu kho bạc và đồng USD cao… sẽ vẫn duy trì trong ngắn hạn. Do đó, vàng sẽ phải mất ít nhất vài tuần nữa mới có thể đảo chiều.

Tuy nhiên, một số chuyên gia lại cho rằng vàng đang bị bán tháo quá mức do sự sụt giảm dẫn đến những cuộc gọi ký quỹ trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, các yếu tố bất lợi đều đã phản ánh vào giá. Nếu vàng giao ngay phá vỡ ngưỡng 3.500 USD/ounce và cổ phiếu hồi phục, đây có thể là vùng đáy và thị trường kim loại quý sẽ tìm kiếm một mô hình hồi phục.

Tuần này, trong số 15 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, chỉ có 4 chuyên gia, tương đương 27%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 9 người khác, chiếm 60%, cho rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm. Hai nhà phân tích còn lại, chiếm 13% tổng số, không có quan điểm chắc chắn về hướng đi của vàng, hoặc dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 207 phiếu bầu, cho thấy số lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ lạc quan về giá vàng đang giảm dần sau diễn biến yếu kém của thị trường tuần qua. Có 74 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 36%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 95 người khác, tương đương 46%, dự báo kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm; 38 nhà đầu tư còn lại, chiếm 18% tổng số, kỳ vọng giá vàng sẽ ổn định hoặc cho rằng khả năng tăng giảm giá là ngang nhau.