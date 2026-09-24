Giá vàng mất đà tăng do kỳ vọng nâng lãi suất đẩy đồng USD lên giá

Trang sức vàng được bày bán tại Cairo, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN

Vào lúc 0 giờ 25 giờ phút ngày 24/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,7% xuống 4.282,53 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 17/9. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên cũng giảm 1,3%, xuống 4.318,40 USD/ounce.

Trong tuần này, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) liên tục đưa ra những phát biểu mang quan điểm ủng hộ thắt chặt chính sách tiền tệ. Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, cho rằng Fed có thể cần xem cú sốc năng lượng hiện tại là nguyên nhân gây ra tình trạng lạm phát dai dẳng, thay vì kỳ vọng hiện tượng này sẽ tự triệt tiêu.

Đồng quan điểm lo ngại về lạm phát, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, ông Tom Barkin, và Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, bà Susan Collins, đều bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định tăng lãi suất vào tuần trước. Những phát biểu trên tiếp nối chuỗi cảnh báo từ nhiều quan chức Fed khác về áp lực lạm phát gia tăng.

Chuyên gia của công ty Zaner Metals cho biết giá vàng đang chịu áp lực lớn từ sự mạnh lên của đồng USD. Ông cho rằng các phát biểu của các quan chức Fed sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) mang thiên hướng ủng hộ thắt chặt chính sách, khiến thị trường gia tăng dự báo về khả năng sẽ có thêm ít nhất một đợt nâng lãi suất nữa trong năm nay.

Theo công cụ FedWatch của Tập đoàn CME, giới giao dịch hiện đặt cược xác suất tăng lãi suất lên tới 77% vào tháng 10 và 95% vào tháng 12. Dù vàng vốn được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, việc lãi suất tăng cao lại làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ loại tài sản không sinh lãi này.

Bên cạnh đó, đồng USD leo lên mức cao nhất trong hai tháng đã khiến vàng, vốn được định giá bằng đồng tiền này, trở nên đắt hơn với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 3,9% xuống 64,45 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 5% xuống 1.741,83 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 24/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 142,50 – 145,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).