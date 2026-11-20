Sáng 20/11, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp đồng loạt niêm yết giảm sâu, mỗi lượng mất tới 2 triệu đồng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, PNJ, Phú quý… đều niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào - bán ra ở mức 129,2 – 134,2 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng đang là 5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 129,2 – 134,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng đã mất 1/3 giá trị, kể từ khi lập đỉnh từ đầu năm.

Trên thị trường thế giới, đầu giờ sáng ngày 20/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.541,2 USD/oz, giảm 191,2 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 20/11: 1 USD = 25.940 VND, giá vàng thế giới tương đương 110,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 23,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm.

Như vậy, kể từ khi lập đỉnh lịch sử 5.595 USD/ounce vào tháng 1, giá vàng đã mất khoảng 1/3 giá trị, ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Đáng chú ý, vàng đã giảm khoảng 10% kể từ khi các chỉ số chứng khoán Phố Wall đạt đỉnh vào đầu tháng 10, trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ liên tục lao dốc trong những tuần gần đây.

Diễn biến này khiến những nhà đầu tư kỳ vọng vàng sẽ đóng vai trò như một nơi trú ẩn trước những biến động trên thị trường tài chính, lạm phát gia tăng hay những lo ngại về quy mô nợ công phải thất vọng. Đây vốn là những luận điểm mà các nhà đầu tư lạc quan về vàng thường viện dẫn để khẳng định sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, các nhà đầu tư ngày càng đặt dấu hỏi về vị thế truyền thống của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn trong danh mục đầu tư, khi giá kim loại quý này lao dốc trong những tháng gần đây, ngay cả trong bối cảnh các tài sản rủi ro như cổ phiếu cũng đồng loạt giảm mạnh.

Theo giới phân tích, việc giá vàng xuyên thủng ngưỡng 3.800 USD/ounce có thể là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu mất kiên nhẫn và đồng loạt rút lui khỏi thị trường. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng tâm lý thị trường đang suy yếu, khi càng ngày càng nhiều nhà đầu tư cho rằng họ cần đóng lại vị thế hiện tại và sẽ đứng ngoài cuộc cho đến năm mới.