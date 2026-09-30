Giá vàng kết thúc tháng 9 hồi phục tăng tiền triệu mỗi lượng

Giá vàng kết thúc phiên giao dịch cuối tháng 9 bằng sắc xanh lan rộng trên bảng điện tử của các doanh nghiệp. Cụ thể, lúc 9h sáng ngày 30/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này tăng 1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng giá. Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 được giao dịch ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng điều chỉnh tăng mang tính kỹ thuật sau nhiều phiên giảm sâu .

Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 29/9.

Cùng với vàng, giá bạc cũng được điều chỉnh tăng. Lúc 8h35 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,147 - 2,213 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 0,23% so với cuối ngày hôm qua.

Như vậy, sau nhiều phiên giảm sâu, giá vàng đã quay đầu tăng. Tuy nhiên, dù tăng nhưng nếu so với vùng giá cao được ghi nhận vào đầu tháng 9, giá vàng hiện nay đã giảm rất mạnh. Người mua vàng từ đầu tháng đến nay đã phải chịu lỗ trên dưới chục triệu đồng mỗi lượng, tuỳ thời điểm mua vào của các nhà đầu tư.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay vẫn ở dưới mốc 4.200 USD/ounce nhưng đã hồi phục khoảng 50 USD/ounce so với hôm qua, hiện ở mức 4.185 USD/ounce.

Theo Kitco News, những tín hiệu suy yếu từ thị trường lao động và niềm tin người tiêu dùng Mỹ giúp kim loại quý phục hồi sau đợt bán tháo hôm thứ Hai. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài vẫn neo gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, tiếp tục tạo sức ép lên thị trường.

Hiện giá vàng vẫn ở ngưỡng thấp trong bối cảnh giá dầu cao, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất vẫn hạn chế đà phục hồi của giá kim loại quý.

Theo đó, các nhà giao dịch đang định giá xác suất khoảng 70% Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 10, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang ở quanh mức 5,25% và chỉ số USD duy trì gần mức cao nhất trong hai tháng.

Một số chuyên gia môi giới nhận định diễn biến tăng trong phiên này chỉ là một đợt điều chỉnh kỹ thuật sau những tổn thất nặng nề trước đó. Dù phục hồi, giá vàng vẫn đang giao dịch dưới đường trung bình động 100 ngày và đối mặt với nhiều rào cản lớn khi đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong nhiều tháng, còn lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục leo thang.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá vàng được dự báo tiếp tục phụ thuộc lớn vào các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố. Nhà đầu tư đang chờ thêm tín hiệu để đánh giá hướng đi của lãi suất, sức mạnh đồng USD và khả năng duy trì xu hướng của kim loại quý sau đợt điều chỉnh mạnh đầu tuần.