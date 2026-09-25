Giá vàng hướng đến tuần giảm giá trước áp lực từ triển vọng lãi suất. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Vào lúc 13 giờ 32 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 4.274,90 USD/ounce và đã giảm hơn 2% tính từ đầu tuần đến nay. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ nhích nhẹ 0,3% lên 4.310,30 USD/ounce.

Đồng USD đang hướng tới một tuần tăng giá, khiến các kim loại định giá bằng đồng tiền này như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục đà tăng.

Ông Kelvin Wong, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, nhận định rằng sự chú ý chắc chắn sẽ tiếp tục tập trung vào tình hình lãi suất. Theo ông, khi thị trường bắt đầu đặt cược vào một lập trường cứng rắn hơn nhiều từ Fed, điều đó sẽ củng cố sức mạnh của đồng USD và gây bất lợi cho giá vàng.

Những dự đoán về việc lãi suất của Mỹ sẽ được giữ ở mức cao trong thời gian dài hơn được củng cố sau khi hai nhà hoạch định chính sách của Fed cho rằng có thể cần phải tăng lãi suất thêm nữa để kiểm soát lạm phát, nối tiếp đợt tăng 0,25 điểm phần trăm vào tuần trước.

Bà Anna Paulson, Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia, khẳng định rằng việc đưa lạm phát trở lại mức 2% là ưu tiên hàng đầu và bà sẽ ủng hộ lộ trình chính sách giúp đạt được mục tiêu đó. Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, cũng phát tín hiệu ủng hộ một chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME, các thị trường hiện đang đặt cược xác suất gần 71% Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 10. Dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn có thể làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lãi này.

Ở các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 63,76 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,1% lên 1.750,80 USD/ounce.

Tại Việt Nam, đầu giờ chiều 25/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).