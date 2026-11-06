Giá vàng miếng trong nước trưa nay (6-11)

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ cùng giảm giá vàng miếng ở cả hai chiều so với buổi sáng với mức giảm 1,5 triệu đồng ở mỗi chiều, giao dịch ở ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 137,5 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay.

Giá vàng nhẫn trong nước trưa nay (6-11)

Tương tự như vàng miếng, giá vàng nhẫn trưa nay đều giảm ở hầu hết các thương hiệu ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, mức giảm cao nhất lên tới 1,8 triệu đồng/lượng, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 140,7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn của thương hiệu SJC giao dịch ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn của thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu DOJI niêm yết ở mức 136,7 – 140,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu PNJ giao dịch ở mức 136,3 – 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu Phú Quý giao dịch ở mức 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay (trưa 6-11): Quay đầu giảm. Ảnh minh họa: Phunutoday.vn

Giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 12 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 4.046,5 USD/ounce, giảm 42,7 USD/ounce so với sáng nay. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng gần 125,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, giá vàng đã giảm 5% trong quý III năm nay và áp lực bán tiếp tục kéo dài sang tháng 10. Theo WB, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng, kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và đồng USD mạnh lên đã tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 9, cùng với những quyết định tương tự từ các ngân hàng trung ương lớn khác, đã tạo ra lực cản đáng kể đối với các tài sản không sinh lợi suất như vàng và bạc. Tuy nhiên, WB nhận định, các yếu tố nền tảng của thị trường vàng vẫn tương đối tích cực, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa danh mục tài sản tài chính.

Theo Báo cáo của WB, nhu cầu đầu tư và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương chiếm khoảng một nửa tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong sáu tháng đầu năm 2026. Mặc dù cả hai nguồn cầu này được dự báo sẽ giảm tốc trong hai năm tới, nhưng vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho giá vàng.

WB cũng cho biết hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đã bắt đầu tăng trở lại sau giai đoạn chững lại hồi đầu năm. WB dự báo giá vàng duy trì trên ngưỡng 4.000 USD/ounce đến năm 2028.