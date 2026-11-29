Giá vàng miếng trong nước trưa nay (29-11)

Giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ đi ngang so với buổi sáng nay ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 131 – 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng của thương hiệu Phú Quý cũng giữ nguyên mức giao dịch so với buổi sáng nay, niêm yết ở mức 129,8 – 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay (trưa 29-11): Không có sự biến động. Ảnh minh họa: Vtv.vn

Giá vàng nhẫn trong nước trưa nay (29-11)

Tương tự như vàng miếng, giá vàng nhẫn trưa nay ở các thương hiệu đều không có sự điều chỉnh ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, giá bán ra cao nhất ở mức 135,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn của thương hiệu SJC giao dịch ở mức 130,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 129 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giá so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu DOJI niêm yết ở mức 129,5 – 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không biến động ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu PNJ giao dịch ở mức 127,5 - 133,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu Phú Quý giao dịch ở mức 129,8 – 133,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng thế giới trưa nay (29-11)

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 12 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 3.655 USD/ounce, không biến động so với sáng nay. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 114,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Theo nhận định của ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, giá vàng sẽ giảm vào tuần tới. Ông Alex Kuptsikevich cho rằng, giá vàng sẽ tiếp tục xu hướng giảm, hướng về mốc 3.300 USD/ounce, mức giá từng ghi nhận trong giai đoạn tích lũy kéo dài gần nhất từ tháng 4 đến tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, có khả năng phe bán đang nhắm đến những mức giá thấp hơn nữa, có thể là mốc 3.000 USD/ounce, mức mà từ đó giá vàng từng ghi nhận đà tăng mạnh vào các năm 2018 và 2022. Xét trên phương diện các yếu tố cơ bản, rất khó kỳ vọng giá vàng sẽ đảo chiều cho đến khi Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi hoàn toàn lập trường trong các tuyên bố về chính sách tiền tệ, tương tự như những gì đã diễn ra vào năm 2018.