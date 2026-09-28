Giá vàng hôm nay (trưa 28-9): Giảm mạnh

Theo ghi nhận vào hôm nay (trưa 28-9), giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Vàng miếng SJC Bảo Tín Mạnh Hải: 140,4 triệu đồng/lượng mua vào, 143,4 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng miếng SJC tại Hà Nội và tại Đà Nẵng: 140,4 triệu đồng/lượng mua vào, 143,4 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng miếng PNJ: 140,4 triệu đồng/lượng mua vào, 143,4 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 140,4 triệu đồng/lượng mua vào, 143,4 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng miếng DOJI tại Hà Nội và tại TP Hồ Chí Minh: 140,4 triệu đồng/lượng mua vào, 143,4 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Giá vàng hôm nay (trưa 28-9): Giá vàng nhẫn, giá vàng miếng đồng loạt giảm sâu. Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn

Vàng nhẫn SJC: 139,9 triệu đồng/lượng mua vào, 142,9 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội: 140,4 triệu đồng/lượng mua vào, 143,4 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn DOJI: 140,2 triệu đồng/lượng mua vào, 144,2 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 139,2 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá sáng nay).

Vàng nhẫn Phú Quý: 140,4 triệu đồng/lượng mua vào, 143,4 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Như vậy, trưa nay (28-9), thị trường trong nước, giá vàng miếng và giá vàng nhẫn đồng loạt giảm sâu so với phiên sáng nay ở hầu hết các thương hiệu, mức giảm cao nhất 1 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng; 1,3 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn.

Trên thị trường thế giới, trưa nay (28-9), giá vàng giao ngay ở mức 4.198,7 USD/ounce.

Trong tuần trước, giá vàng đã chịu áp lực bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, kỳ vọng về chính sách thắt chặt chi tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những lo ngại dai dẳng về lạm phát liên quan đến giá năng lượng và xung đột Mỹ - Iran. Với diễn biến mới này, thị trường kim loại quý dự kiến sẽ tiếp tục gặp khó khăn hơn nữa nếu không có thay đổi nào đáng kể.

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi bước vào tuần giao dịch mới tại thị trường châu Á sáng 28-9, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại chiến sự kéo dài ở vùng Vịnh có thể gây áp lực lạm phát dai dẳng, buộc lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn. Giới chuyên gia nhận định, tuần này, các báo cáo về lạm phát và việc làm của Mỹ được dự báo sẽ tác động đáng kể đến thị trường vàng.