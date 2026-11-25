Giá vàng miếng trong nước trưa nay (25-11)

Giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn trưa nay đều giảm.

Cụ thể, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với buổi sáng nay, giao dịch ở mức 129,1 – 134,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng của thương hiệu Phú Quý cũng không có sự biến động so với buổi sáng nay, niêm yết ở mức 128,5 – 134 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,2 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng ở chiều bán ra so với buổi sáng nay.

Giá vàng hôm nay (trưa 25-11): Đồng loạt giảm. Ảnh minh họa: thuongtruong.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước trưa nay (25-11)

Tương tự như vàng miếng, giá vàng nhẫn trưa nay ở các thương hiệu đều giảm ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, giá bán ra cao nhất ở mức 133,9 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn của thương hiệu SJC giao dịch ở mức 127,9 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 128 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu DOJI niêm yết ở mức 128,5 – 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu PNJ giao dịch ở mức 126 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu Phú Quý giao dịch ở mức 128,5 – 132,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng thế giới trưa nay (25-11)

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 12 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 3.551,1 USD/ounce, giảm so với sáng nay. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 111 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Theo ông Iggy Ioppe, Giám đốc đầu tư của Theo Network, một nền tảng tài chính và mã hóa tài sản, mặc dù giá vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn, tuy nhiên các nhà đầu tư không nên bỏ qua giá trị thực tế và vai trò của kim loại quý này trong dài hạn.

Ông cho biết, một số ngân hàng trung ương hoạt động dựa trên ngân sách cố định dành cho việc mua vàng. Điều này đồng nghĩa với việc khi giá vàng giảm, họ có thể tích lũy được nhiều vàng hơn trong cùng một khoản ngân sách. Đồng thời, giá vàng thấp hơn cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu trang sức phục hồi tại Trung Quốc và Ấn Độ, nơi người tiêu dùng đặc biệt nhạy cảm với biến động giá.