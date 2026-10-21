Giá vàng hôm nay (trưa 21-10): Nối dài đà giảm

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ cùng giảm giá vàng miếng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua với mức giảm 300.000 đồng ở mỗi chiều, giao dịch ở ngưỡng 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 600.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 138,7 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn trong nước trưa nay

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn trưa nay đều giảm ở hầu hết các thương hiệu ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 142,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn của thương hiệu SJC giao dịch ở mức 137,4 - 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm giá ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn của thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 137,1 triệu đồng/lượng, giảm giá so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu DOJI niêm yết ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu PNJ giao dịch ở mức 138,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm giá ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn của thương hiệu Phú Quý giao dịch ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm giá ở cả hai chiều.

Gái vàng miếng trong nước nối dài đà giảm. Ảnh minh họa: Thuonghieucongluan.com.vn

Giá vàng thế giới trưa nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 12 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 4.116,0 USD/ounce, giảm hơn 16 USD so với sáng nay (ở ngưỡng 4.132,2 USD/ounce).

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương hơn 129,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Ngân hàng CIBC của Canada đã đưa ra nhận định giá vàng sẽ vẫn tiếp tục giảm, nhưng kỳ vọng giá sẽ phục hồi lên 5.200 USD/ounce vào năm 2027 nhờ nhu cầu từ các ngân hàng trung ương bù đắp những lực cản từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong báo cáo triển vọng kim loại quý mới nhất, các chuyên gia phân tích hàng hóa của CIBC đã hạ dự báo giá vàng trong quý IV năm nay xuống còn 4.500 USD/ounce, giảm 31% so với mức dự báo 6.500 USD/ounce được đưa ra hồi đầu năm. Ngân hàng này hiện dự báo giá vàng bình quân năm 2027 đạt 5.200 USD/ounce, thấp hơn mức dự báo trước đó là 6.500 USD/ounce. Đối với năm 2028, CIBC dự kiến giá vàng bình quân đạt 5.500 USD/ounce, giảm so với dự báo trước đây là 6.000 USD/ounce.

Về dài hạn, CIBC dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt 4.800 USD/ounce vào năm 2029, 4.500 USD/ounce vào năm 2030 và 4.200 USD/ounce vào năm 2031.

Việc điều chỉnh trên của CIBC được đưa ra sau một năm đầy biến động đối với kim loại quý này. CIBC chỉ ra rằng, giá vàng đã giảm gần 24% so với mức cao kỷ lục khoảng 5.600 USD/ounce hồi đầu năm. Trong đó, giá đã giảm xuống khoảng 4.000 USD vào cuối tháng 6 trước khi phục hồi lên khoảng 4.400 USD trong mùa hè.