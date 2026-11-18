Giá vàng miếng trong nước trưa nay (18-11)

Giá vàng miếng của các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ cùng giảm ở cả hai chiều so với buổi sáng với mức giảm 500.000 đồng ở mỗi chiều, giao dịch ở ngưỡng 134,2 – 137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 133,7 – 137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với buổi sáng nay.

Giá vàng nhẫn trong nước trưa nay (18-11)

Tương tự như vàng miếng, giá vàng nhẫn trưa nay đều giảm ở hầu hết các thương hiệu ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, mức giảm cao nhất lên tới 2,2 triệu đồng/lượng, giá bán ra cao nhất ở mức 137 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn của thương hiệu SJC giao dịch ở mức 133 – 137 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 131,8 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu DOJI niêm yết ở mức 133 – 137 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu PNJ giao dịch ở mức 130,8 – 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu Phú Quý giao dịch ở mức 133,7 - 136,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay (trưa 18-11): Đồng loạt giảm. Ảnh minh họa: vtv.vn

Giá vàng thế giới trưa nay (18-11)

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 12 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 3.788,5 USD/ounce, giảm 62 USD/ounce so với buổi sáng nay. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 118 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Theo báo cáo của Kitco, giá vàng đang chật vật quanh mức thấp nhất năm nay trong bối cảnh chứng khoán lao dốc và giới đầu tư vẫn đặt kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích tại Goldman Sachs cho rằng giá vàng sẽ lấy lại mức đỉnh lịch sử trên 5.600 USD/ounce vào cuối năm 2028, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm lãi suất và các nhà đầu tư phương Tây quay trở lại thị trường kim loại quý.

Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ đối mặt với rủi ro giảm giá và mức độ biến động cao trong ngắn hạn khi Fed tiếp tục tăng lãi suất. Các nhà kinh tế của ngân hàng này dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12, sau đó tiếp tục tăng thêm một lần nữa vào tháng 3 năm sau.

Mặt khác, các chuyên gia phân tích của ngân hàng này vẫn dự báo giá kim loại quý này sẽ tăng thêm 800 USD trong năm tới, với mục tiêu giá vàng đạt 4.650 USD/ounce vào cuối năm 2027. Phần lớn đà tăng này được kỳ vọng sẽ đến từ hoạt động mua vàng liên tục của các ngân hàng trung ương.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc giá vàng tăng trở lại mức 5.600 USD/ounce phụ thuộc vào việc Fed chuyển hướng sang chu kỳ cắt giảm lãi suất. Goldman Sachs dự báo Fed sẽ thực hiện bốn đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ bản, trong khoảng thời gian từ tháng 11-2027 đến tháng 9-2028.