Giá vàng hôm nay (trưa 17-9): Giá vàng trong nước đảo chiều giảm

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng trưa 17-9 ở mức 142,8 triệu đồng/lượng mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu phiên giao dịch sáng nay.

Giá vàng trong nước được điều chỉnh giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới, sau công bố tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn

Giá vàng nhẫn trưa nay cũng có những điều chỉnh khác nhau giữa các thương hiệu.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 142,8 - 146,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu phiên giao dịch sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải giảm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 141,7 triệu đồng/lượng mua vào.

Thương hiệu PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 142,8 - 145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay.

Thương hiệu DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay.

Chênh lệch giữa giá vàng mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động mạnh quanh ngưỡng 4.290 USD/ounce, giảm mạnh sau quyết định tăng lãi suất của Fed. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,3 triệu đồng/lượng.

Áp lực bán gia tăng sau khi Fed quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa phạm vi lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4,00%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của cơ quan này kể từ năm 2023 nhằm kiềm chế lạm phát kéo dài.

Bản Tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP) của Fed cho thấy, nhiều quan chức vẫn cho rằng chính sách tiền tệ có thể cần tiếp tục được thắt chặt. Phần lớn nhà hoạch định chính sách dự báo sẽ còn ít nhất một lần tăng lãi suất trước khi năm 2026 kết thúc.

Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh cho rằng, lạm phát vẫn ở mức cao và nền kinh tế Mỹ có đủ khả năng thích ứng với các điều kiện tiền tệ chặt chẽ hơn. Phát biểu này khiến thị trường có thể nhìn nhận quyết định tăng lãi suất của Fed không phải chỉ là phản ứng tạm thời trước biến động giá năng lượng.

Giá vàng nhẫn trưa nay cũng có những điều chỉnh khác nhau giữa các thương hiệu.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 142,8 - 146,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu phiên giao dịch sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải giảm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 141,7 triệu đồng/lượng mua vào.

Thương hiệu PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 142,8 - 145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay.

Thương hiệu DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay.

Chênh lệch giữa giá vàng mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động mạnh quanh ngưỡng 4.290 USD/ounce, giảm mạnh sau quyết định tăng lãi suất của Fed. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,3 triệu đồng/lượng.

Áp lực bán gia tăng sau khi Fed quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa phạm vi lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4,00%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của cơ quan này kể từ năm 2023 nhằm kiềm chế lạm phát kéo dài.

Bản Tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP) của Fed cho thấy, nhiều quan chức vẫn cho rằng chính sách tiền tệ có thể cần tiếp tục được thắt chặt. Phần lớn nhà hoạch định chính sách dự báo sẽ còn ít nhất một lần tăng lãi suất trước khi năm 2026 kết thúc.

Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh cho rằng, lạm phát vẫn ở mức cao và nền kinh tế Mỹ có đủ khả năng thích ứng với các điều kiện tiền tệ chặt chẽ hơn. Phát biểu này khiến thị trường có thể nhìn nhận quyết định tăng lãi suất của Fed không phải chỉ là phản ứng tạm thời trước biến động giá năng lượng.