Giá vàng hôm nay (trưa 17-10): Vàng trong nước giảm, vàng thế giới đứng yên

Giá vàng miếng trong nước trưa nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, Phú Quý cùng giảm giá vàng miếng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, giao dịch ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 300.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 140,0 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước trưa nay

Cũng như vàng miếng, giá vàng nhẫn trưa nay đều giảm ở hầu hết các thương hiệu ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 143,2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn của thương hiệu SJC và PNJ giao dịch ở mức 140,1 – 143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm giá ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn của thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 138,2 triệu đồng/lượng, giảm giá so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của thương hiệu DOJI niêm yết ở mức 139,2 – 143,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm giá ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn của thương hiệu Phú Quý giao dịch ở mức 140,0 - 143,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm giá ở cả hai chiều.

Thị trường vàng trong nước biến động, giá vàng miếng và giá vàng nhẫn các thương hiệu đều giảm. Ảnh minh họa: Vietnamnet

Giá vàng thế giới trưa nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 12 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 4.166,1 USD/ounce, đứng yên so với mức giá rạng sáng nay.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Theo phân tích của Kitco, giá vàng trong tuần tới có thể sẽ biến động mạnh do tác động của các dữ liệu về nhà ở, việc làm và hoạt động kinh doanh khi giới đầu tư tập trung theo dõi tình trạng nền kinh tế Mỹ và triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng giao ngay đã phục hồi phần nào vào cuối tuần này sau khi chịu áp lực từ dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo ở mức cao và đồng USD tăng giá. Giá vàng bật tăng trở lại lên trên 4.150 USD/ounce vào thứ Năm và duy trì quanh mức này trong phiên thứ Sáu, trong khi giá bạc giao dịch quanh mức 57 USD/ounce.

Thị trường hiện vẫn nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10, mặc dù áp lực lạm phát dai dẳng tiếp tục củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa trước khi kết thúc năm.

Đối với thị trường kim loại quý, các dữ liệu được công bố trong tuần tới sẽ chủ yếu được đánh giá dựa trên tác động của các dữ liệu này đối với chính sách tiền tệ của Fed.

Khi mà thời điểm Fed đưa ra quyết định chính sách tiếp theo đang đến gần, các dữ liệu kinh tế trong tuần tới có thể quyết định liệu giá vàng có thể nối dài đà phục hồi của cuối tuần này hay sẽ chịu áp lực trở lại từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao và đồng USD tăng giá.