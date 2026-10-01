Giá vàng hôm nay (trưa 1-10): Đảo chiều giảm

Theo ghi nhận vào hôm nay (trưa 1-10), giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Vàng miếng SJC Bảo Tín Mạnh Hải: 140,8 triệu đồng/lượng mua vào, 143,8 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng so với giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng miếng SJC tại Hà Nội và tại Đà Nẵng: 140,8 triệu đồng/lượng mua vào, 143,8 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng so với giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng miếng PNJ: 140,8 triệu đồng/lượng mua vào, 143,8 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng so với giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 140,5 triệu đồng/lượng mua vào, 143,8 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng so với giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng miếng DOJI tại Hà Nội và tại TP Hồ Chí Minh: 140,8 triệu đồng/lượng mua vào, 143,8 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng so với giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Giá vàng hôm nay (trưa 1-10): Giá vàng nhẫn, giá vàng miếng đều giảm. Ảnh minh họa: nhandan.vn

Vàng nhẫn SJC: 140,3 triệu đồng/lượng mua vào, 143,3 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng so với giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội: 140,8 triệu đồng/lượng mua vào, 143,8 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng so với giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn DOJI: 140 triệu đồng/lượng mua vào, 144 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 500.000 đồng/lượng so với giá sáng nay).

Vàng nhẫn Phú Quý: 140,5 triệu đồng/lượng mua vào, 143,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng so với giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Như vậy, trưa nay (1-10), thị trường trong nước, giá vàng miếng và giá vàng nhẫn đồng loạt giảm so với phiên sáng nay ở hầu hết các thương hiệu, mức giảm cao nhất 500.000/lượng đối với vàng nhẫn.

Trên thị trường thế giới, trưa nay (1-10), giá vàng giao ngay ở mức 4.188,5 USD/ounce.

Thị trường vàng tiếp tục chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu tăng, chính sách tiền tệ toàn cầu thắt chặt và đồng USD mạnh lên. Tuy nhiên, Nitesh Shah, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa và Kinh tế vĩ mô tại WisdomTree cho rằng, nhà đầu tư có thể đang quá tập trung vào những khó khăn ngắn hạn mà bỏ qua các yếu tố có thể tạo môi trường thuận lợi cho vàng trong trung hạn.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Shah cho biết lãi suất và lợi suất trái phiếu cao vẫn là những trở ngại đối với vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các yếu tố đẩy lợi suất lên cao cũng có thể củng cố vai trò của vàng như một tài sản tiền tệ thay thế. Lạm phát dai dẳng tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với vàng. Dù kỳ vọng lạm phát trên thị trường tương đối ổn định, người tiêu dùng vẫn cảm nhận rõ áp lực giá và có xu hướng cho rằng lạm phát sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Ông Shah cho rằng vấn đề nợ công và sự suy giảm tính bền vững của nợ đang trở thành câu chuyện lớn hơn đối với thị trường vàng. Trong ngắn hạn, lợi suất trái phiếu cao gây bất lợi cho vàng, nhưng về trung hạn, những áp lực trên thị trường trái phiếu có thể trở thành động lực hỗ trợ kim loại quý này.