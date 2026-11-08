Giá vàng hôm nay ngày 8/11: Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới duy trì trên 4.000 USD

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện được niêm yết ở mức 4.072 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và các loại phí, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 127 triệu đồng.

Trong tuần qua, giá vàng thế giới đã vượt trở lại ngưỡng 4.000 USD/ounce. Đà tăng được hỗ trợ bởi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng. Diễn biến này tác động đến thị trường tài chính, kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm và khiến đồng USD suy yếu. Đây là hai yếu tố thường được theo dõi sát bởi có thể ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Lợi suất trái phiếu giảm giúp vàng có lợi thế tương đối so với các tài sản đem lại thu nhập từ lãi. Vàng không tạo ra dòng tiền hay lãi suất cho người nắm giữ, vì vậy, khi lợi suất trái phiếu đi xuống, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng giảm. Cùng lúc, đồng USD suy yếu làm giá vàng trở nên thuận lợi hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó bổ sung lực hỗ trợ cho kim loại quý. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã phục hồi nhẹ sau nhịp giảm.

Dù các yếu tố trên góp phần đưa giá vàng vượt mốc 4.000 USD/ounce, diễn biến ngắn hạn vẫn có thể chịu sức ép từ hoạt động bán tài sản để đáp ứng nhu cầu tiền mặt. Khi nhà đầu tư ghi nhận khoản lỗ lớn trên thị trường cổ phiếu, họ có thể phải thanh lý những tài sản khác nhằm bù đắp thiếu hụt tiền mặt hoặc thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Trong trường hợp đó, vàng cũng có thể bị bán ra, dù trước đó được nắm giữ như một tài sản trú ẩn.

Vì vậy, thị trường đang chịu tác động từ hai chiều: lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu hỗ trợ giá vàng, trong khi nhu cầu huy động tiền mặt của nhà đầu tư có thể tạo áp lực bán trong ngắn hạn. Bất ổn trên các thị trường vẫn là yếu tố duy trì nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn, nhưng không loại trừ những nhịp điều chỉnh nếu hoạt động thanh lý tài sản gia tăng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 7/11, giá vàng trong nước không thay đổi ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giao dịch ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 137,5 - 141 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu kết phiên ở mức 136,5 - 141 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giao dịch ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch tại 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ kết phiên ở ngưỡng 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.