Giá vàng hôm nay ngày 3/11: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước tăng đến 1 triệu đồng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay tăng 18 USD/ounce so với phiên chốt cuối tuần trước, lên quanh 3.944USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 123,4 triệu đồng/lượng; thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Dù khởi động tuần mới bằng một nhịp tăng nhẹ, vàng vẫn chịu áp lực sau hai tuần giảm liên tiếp. Kim loại quý đã lùi đáng kể so với mức cao nhất ghi nhận trong tuần trước, nhưng vẫn trụ quanh mốc 4.000 USD/ounce và không giảm sâu dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce. Những yếu tố như triển vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ kém chắc chắn và diễn biến hòa dịu trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung chưa tạo thêm áp lực đủ lớn để kéo giá xuống thấp hơn.

Dự báo xu hướng giá vàng tuần này, khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy quan điểm của giới chuyên gia Phố Wall khá cân bằng. Trong số các nhà phân tích tham gia khảo sát, 21% dự báo giá tăng, 21% nhận định giá giảm và 57% cho rằng vàng sẽ đi ngang trong biên độ hẹp.

Thị trường tuần này sẽ theo dõi các chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ của Mỹ, báo cáo việc làm khu vực tư nhân cùng quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh. Diễn biến đàm phán thương mại Mỹ - Trung và tình hình ngân sách chính phủ Mỹ cũng có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Sau hai tuần giảm, vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quanh 4.000 USD/ounce. Một số chuyên gia cho rằng xu hướng tăng dài hạn chưa kết thúc, nhờ căng thẳng địa chính trị, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và nhu cầu phòng ngừa rủi ro vẫn được duy trì.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 2/11, giá vàng trong nước tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1 triệu đồng, niêm yết ở ngưỡng 135,5 - 140 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, kết phiên ở ngưỡng 134,5 - 140 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng lên ngưỡng 135 - 139 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 700.000 đồng/lượng, niêm yết tại 134,5 - 138,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng, giao dịch tại 135,5 - 138,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 134 - 138 triệu đồng/lượng. SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 132,8 - 136,8 triệu đồng/lượng.