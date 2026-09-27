Giá vàng hôm nay ngày 27/9: Giá vàng thế giới và trong nước ít biến động

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay ở mức 4.284 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 135,2 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng miếng trong nước ổn định, chênh lệch giữa hai thị trường vào khoảng 9,2 triệu đồng/lượng.

Khép lại một tuần nhiều biến động, vàng không giữ được ngưỡng 4.350 USD/ounce. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD tăng, cùng kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất, đã gây sức ép lên giá kim loại quý. Thị trường cũng theo dõi rủi ro lạm phát từ giá năng lượng và căng thẳng Mỹ - Iran.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giơ qua. Nguồn: Kitco.

Mở đầu tuần ở mức 4.383 USD/ounce, giá vàng giao ngay tăng nhẹ rồi quay đầu giảm trong phiên thứ Ba. Đà tăng của thị trường chứng khoán, lợi suất trái phiếu và đồng USD khiến nhu cầu nắm giữ vàng suy yếu. Dù có lúc ổn định vào giữa tuần, giá vàng tiếp tục chịu áp lực sau những phát biểu cứng rắn từ Fed.

Lực bán gia tăng trong hai phiên thứ Tư và thứ Năm, đưa giá vàng xuống dưới 4.300 USD/ounce. Kim loại quý chạm mức thấp nhất tuần là 4.244 USD/ounce trong phiên thứ Năm, trước khi lực mua ở vùng giá thấp xuất hiện.

Đến thứ Sáu, giá vàng phục hồi nhẹ khi dầu hạ nhiệt trước kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz. Đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ giá vàng, nhưng mức tăng chưa đủ để kim loại quý lấy lại mốc 4.300 USD/ounce trước khi kết thúc tuần.

Về triển vọng tuần tới, khảo sát của Kitco News ghi nhận ý kiến khá cân bằng trong nhóm 14 chuyên gia: 5 người dự báo giá vàng tăng, 4 người dự báo giảm và 5 người cho rằng giá đi ngang. Trong cuộc thăm dò trực tuyến với 152 nhà đầu tư cá nhân, 57% dự báo giá tăng, 23% dự báo giảm và 20% nhận định giá sẽ đi ngang.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 26/9, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi giá so với phiên trước giao dịch ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI kết phiên ở ngưỡng 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 141,4 - 145,4 triệu đồng/lượng

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi về giá, niêm yết ở ngưỡng 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. Tương tự, PNJ và SJC lần lượt giữ nguyên giá ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng và 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng.