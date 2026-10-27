Giá vàng hôm nay ngày 27/10: Giá vàng thế giới tăng trở lại, vàng nhẫn trong nước giảm

Giá vàng thế giới

Giá vàng trên thị trường quốc tế sáng nay quanh mức 4.017 USD/ounce, cao hơn hơn 14 USD so với cùng thời điểm hôm qua. Với tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 126,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

Đà tăng của vàng diễn ra khi giá dầu thô đi xuống, giúp hạ nhiệt một phần lo ngại về lạm phát và giảm sức ép lên kim loại quý. Diễn biến này xuất hiện trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo Kitco News, tâm điểm kinh tế những ngày tới là các quyết định lãi suất của Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Canada và Nhật Bản. Bên cạnh đó, giới đầu tư sẽ theo dõi loạt dữ liệu về tăng trưởng, tiêu dùng và thị trường nhà ở để đánh giá triển vọng kinh tế.

Nhận định về xu hướng giá vàng, bà Roukaya Ibrahim - chiến lược gia trưởng về hàng hóa tại BCA Research, cho rằng đợt bán tháo tuần trước chưa đủ cơ sở để xác nhận thị trường bước vào một xu hướng giảm sâu. Theo bà, vàng vẫn cho thấy khả năng chống chịu trước các yếu tố kinh tế vĩ mô bất lợi, trong khi một số chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu về khả năng phục hồi.

Tuy nhiên, triển vọng tăng giá vẫn bị hạn chế bởi đồng USD mạnh và áp lực lạm phát dai dẳng. Bà Ibrahim đánh giá các tín hiệu kỹ thuật có thể hỗ trợ vàng hồi phục sau đợt bán tháo, nhưng những điều kiện vĩ mô hiện nay chưa tạo nền tảng cho một nhịp tăng mạnh.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Sean Lusk - đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng xung đột Iran và những ảnh hưởng đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát cùng dự báo lãi suất của Fed vẫn gây trở ngại cho giá vàng.

Theo ông Lusk, kim loại quý khó phục hồi nếu eo biển Hormuz chưa được mở lại và các cuộc xung đột chưa chấm dứt. Ông dự báo giá vàng có thể tiếp tục đi xuống trong ngắn hạn, song mặt bằng giá thấp hơn cũng có thể kích thích nhu cầu mua vào. Lực cầu có khả năng xuất hiện khi giá vàng giảm dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 26/10, giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận biến động giá ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng. SJC và PNJ không thay đổi về giá, niêm yết tại 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý kết phiên ở ngưỡng 137,7 - 141, 7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở ngưỡng 136,8 - 141,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 200.000 đồng/lượng, đưa giá vàng về ngưỡng 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu không thay đổi về giá, niêm yết tại 136,8 - 140,8 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi về giá, giao dịch tại. 137,7 - 140,7 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC niêm yết tại 135 - 139 triệu đồng/lượng. Riêng PNJ giảm 400.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng.