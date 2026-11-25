Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới được niêm yết ở mức 3.557 USD/ounce, giảm 77 USD so với mức 3.634 USD/ounce sáng hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương hơn 111 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến trên nối tiếp phiên giảm mạnh ngày 24/11. Reuters ghi nhận giá vàng giao ngay có thời điểm giảm hơn 2%, trong khi hợp đồng vàng tương lai của Mỹ mất 2,6%. Kim loại quý chịu sức ép từ những tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, cùng kỳ vọng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME được Reuters dẫn lại, nhà giao dịch gần như đã tính đến khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm; xác suất tăng 0,5 điểm phần trăm được đánh giá ở mức 2%.

Áp lực còn đến từ diễn biến trên thị trường chứng khoán Mỹ. Reuters cho biết các chỉ số Nasdaq và S&P 500 giảm khi nhà đầu tư rút khỏi nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo sau đợt tăng trước đó. Theo nhận định của một chuyên gia thị trường được Reuters dẫn lời, hoạt động bán tháo cổ phiếu cũng khiến một số nhà đầu tư bán vàng và bạc để giải phóng tiền, đáp ứng yêu cầu ký quỹ.

Trong những ngày tới, thị trường sẽ theo dõi dữ liệu lạm phát của Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), để tìm thêm manh mối về định hướng chính sách của Fed. Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý không sinh lãi, qua đó làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ. Reuters dẫn nhận định rằng dữ liệu lạm phát mạnh hơn có thể làm gia tăng kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất trong năm 2027 và những năm tiếp theo

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 24/11, giá vàng trong nước duy trì tăng ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ không thay đổi giá so với phiên trước, giao dịch ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 129,7 - 135 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng lên ngưỡng 130 - 135 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 200.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn tăng lên ngưỡng 130 - 135 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn giao dịch ở ngưỡng 130 - 135 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng, giao dịch tại 129,7 - 133,7 triệu đồng/lượng.

SJC không thay đổi về giá, giao dịch ở ngưỡng 128,8 - 134,8 triệu đồng/lượng. Tương tự, PNJ kết phiên ở ngưỡng 127 - 132,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 25/11. Nguồn: PV tổng hợp.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 25/11, giá vàng trong nước đảo chiều giảm ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 128 - 135 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu không thay đổi về giá, hiện đang giao dịch ngưỡng 130 - 135 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn giảm xuống ngưỡng 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu không thay đổi về giá, giá vàng nhẫn giao dịch ở ngưỡng 130 - 135 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,7 triệu đồng/lượng, giao dịch tại 128 - 132 triệu đồng/lượng.

SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở ngưỡng 127,3 - 133,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn hiện giao dịch ở ngưỡng 126 - 131,5 triệu đồng/lượng.