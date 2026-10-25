Giá vàng hôm nay ngày 25/10: Vàng miếng, vàng nhẫn giảm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Sáng ngày 25/10, vàng thế giới giao dịch quanh 3.996 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, mỗi lượng vàng tương đương khoảng 125,4 triệu đồng. Tính từ đầu tuần, giá kim loại quý đã giảm hơn 4%, mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6.

Áp lực lên vàng gia tăng khi lo ngại căng thẳng quân sự liên quan đến Iran đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất trong nhiều năm. Diễn biến này cũng củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Dù giá giảm sâu, các chuyên gia tham gia khảo sát hằng tuần của Kitco News chưa thống nhất về xu hướng sắp tới. Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá đi ngang, dù có thể dao động nhẹ quanh mốc 4.000 USD/ounce. Ông cho rằng vàng có thể giữ được ngưỡng này, nhưng cũng không loại trừ khả năng giảm thấp hơn đôi chút.

Rich Checkan - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, nghiêng về khả năng giá phục hồi. Theo ông, đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán đã kích hoạt các lệnh gọi ký quỹ, khiến một số nhà đầu tư phải bán những tài sản có tính thanh khoản cao, trong đó có vàng. Áp lực này đã kéo giá xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Checkan cho rằng vàng khó duy trì dưới ngưỡng này trong thời gian dài. Nếu quyết định lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) vào thứ Tư tới không tạo bất ngờ, ông dự báo lực mua bắt đáy có thể giúp giá bật tăng trở lại.

Trong khi đó, Kevin Grady - Chủ tịch Phoenix Futures and Options nhận định vàng tiếp tục biến động ngược chiều với lãi suất, đồng thời chịu tác động từ những mối lo ngại rộng hơn trên thị trường.

Kết quả khảo sát cho thấy giới chuyên gia Phố Wall vẫn thận trọng sau đợt giảm vừa qua. Trong 17 nhà phân tích tham gia, 4 người (24%) dự báo giá tăng trong tuần tới, 7 người (41%) nghiêng về khả năng giảm và 6 người (35%) cho rằng giá đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Nhà đầu tư cá nhân lạc quan hơn. Khảo sát trực tuyến của Kitco với 161 phiếu ghi nhận 67 người dự báo vàng tăng giá, 41 người cho rằng giá tiếp tục giảm và 53 người kỳ vọng thị trường ổn định trong tuần tới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 24/10, giá vàng trong nước tiếp tục giảm ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI không thay đổi so với phiên trước, giao dịch ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng. SJC, PNJ giảm 300.000 đồng/lượng, đưa giá vàng về mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng miếng giao dịch ở ngưỡng 137,1 - 141,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI và Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lần lượt niêm yết tại 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng và 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giảm 300.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 137,7 - 140,7 triệu đồng/lượng.

SJC và PNJ không thay đổi về giá, lần lượt niêm yết tại 135 - 139 triệu đồng/lượng và 138 - 141 triệu đồng/lượng.