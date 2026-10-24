Giá vàng hôm nay ngày 24/10: Vàng thế giới “thủng” mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD, còn 3.996 USD/ounce. Tính từ đầu tuần, giá đã mất hơn 4%, ghi nhận đợt bán tháo mạnh nhất kể từ đầu tháng 6. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 125,4 triệu đồng.

Áp lực bán kỹ thuật và nhu cầu nắm giữ tiền mặt đang lấn át những yếu tố thường hỗ trợ vàng. Trong phiên cuối tuần, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 5% khi nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn, nhưng giá vàng vẫn đi xuống. Đồng USD mạnh cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý không sinh lãi.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Các nhà phân tích cho rằng, lạm phát dai dẳng khiến Fed khó sớm nới lỏng chính sách, qua đó duy trì lực đỡ cho đồng USD và hạn chế khả năng phục hồi của vàng. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn chưa thống nhất.

Ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank nhận định, thị trường đang giằng co giữa hoạt động bán ra của nhà đầu tư ngắn hạn và nhu cầu mua dài hạn. Theo ông, 3.970 USD/ounce là vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo; vàng cần vượt lại 4.230 USD/ounce để củng cố tín hiệu đợt điều chỉnh đã kết thúc.

Ở góc nhìn khác, bà Roukaya Ibrahim - Chiến lược gia trưởng về hàng hóa tại BCA Research cho rằng, nhịp giảm vừa qua chưa đủ để xác nhận một xu hướng đi xuống kéo dài. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy vàng đang ở vùng quá bán, tạo khả năng phục hồi, dù đồng USD mạnh và áp lực lạm phát có thể giới hạn đà tăng.

Ông Neil Welsh - Trưởng bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets đánh giá, đợt bán tháo chủ yếu phản ánh biến động trên thị trường, chưa cho thấy triển vọng dài hạn của vàng thay đổi. Nhu cầu mua ổn định từ các ngân hàng trung ương cũng có thể tiếp tục hỗ trợ giá.

Tuần tới, nhà đầu tư sẽ theo dõi cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed, cùng số liệu GDP quý III và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ. Nếu Fed tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát, vàng có thể chịu thêm sức ép. Trong dài hạn, nhu cầu trú ẩn và đa dạng hóa danh mục vẫn là những yếu tố được kỳ vọng nâng đỡ kim loại quý.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 23/10, giá vàng trong nước tiếp tục giảm ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ giảm 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, giá vàng miếng giao dịch ở ngưỡng 138 - 142 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng niêm yết ngưỡng 137,4 - 142 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI và Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lần lượt niêm yết tại 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng và 137,4 - 141,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 400.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng. SJC giảm sâu 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở ngưỡng 135 - 139 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ cũng giảm 400.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên xuống còn 138 - 141 triệu đồng/lượng.