Giá vàng hôm nay ngày 22/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm đến 500.000 đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện dao động quanh 4.141 USD/ounce, tăng nhẹ so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng. Dù vàng có thời điểm nhích nhẹ, đà tăng vẫn chịu sức ép từ những lo ngại về chính sách tiền tệ của Mỹ và triển vọng lãi suất trong thời gian tới.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo Kitco, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì lập trường thắt chặt đang tạo áp lực lên kim loại quý. Trong khi đó, Fed chưa phát tín hiệu rõ ràng trước cuộc họp chính sách tiếp theo, khiến nhà đầu tư tập trung vào các số liệu kinh tế sắp được công bố để đánh giá sức khỏe nền kinh tế và khả năng điều chỉnh lãi suất.

Trong ngày thứ Tư, thị trường theo dõi báo cáo tồn kho dầu mỏ hằng tuần của Mỹ và phiên đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 20 năm. Các dữ liệu tiếp theo gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu công bố vào thứ Năm; chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 10 của lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, cùng chỉ số tâm lý người tiêu dùng cuối cùng của Đại học Michigan, dự kiến được công bố vào thứ Sáu.

Nếu số liệu việc làm và hoạt động kinh doanh yếu hơn dự kiến, thị trường có thể gia tăng lo ngại về đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ. Khi đó, kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách trong tháng 12 có thể giảm bớt, qua đó tạo lực hỗ trợ cho vàng thông qua khả năng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống và đồng USD suy yếu. Ngược lại, các dữ liệu tích cực có thể củng cố quan điểm duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, khiến vàng khó tăng mạnh.

Diễn biến tại eo biển Hormuz và quan hệ giữa Mỹ với Iran cũng tiếp tục được theo dõi sát do có thể tác động đến nguồn cung năng lượng và tâm lý thị trường. Bất ổn an ninh tại khu vực Vùng Vịnh thường thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản phòng thủ, trong đó có vàng.

Tuy nhiên, nếu rủi ro địa chính trị đẩy giá dầu lên cao, áp lực lạm phát có thể gia tăng và làm dấy lên kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Hai tác động trái chiều này phần nào lý giải vì sao vàng chưa thể giữ được đà tăng, dù những bất ổn quốc tế vẫn hiện hữu.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 21/10, giá vàng trong nước tiếp tục giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt giảm 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng miếng giao dịch ở ngưỡng 138,7 - 142,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng niêm yết ngưỡng 138,1 - 142,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 138 - 142 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lần lượt giao dịch ở ngưỡng 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng và 137,4 - 140,9 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về mức 138,1 - 142,1 triệu đồng/lượng. PNJ cũng giảm 100.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn kết phiên về ngưỡng 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng.