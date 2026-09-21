Giá vàng hôm nay ngày 21/9: Vàng thế giới giữ mốc 4.300 USD, trong nước đứng giá

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng được niêm yết quanh mức 4.381,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 138,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 8,7 triệu đồng/lượng. Tính trong 30 ngày qua, giá vàng thế giới giảm 142,5 USD/ounce, tương ứng 3,15%.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Giá vàng vẫn duy trì trên vùng hỗ trợ 4.300 USD/ounce và chấm dứt chuỗi ba tuần giảm liên tiếp, bất chấp những yếu tố kém thuận lợi từ chính sách tiền tệ Mỹ. Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Chủ tịch Fed Kevin Warsh đồng thời khẳng định các nhà hoạch định chính sách tiếp tục kiên định với mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Diễn biến trên cho thấy tác động của lãi suất đối với vàng không hoàn toàn theo một chiều. Lãi suất cao có thể góp phần kiềm chế lạm phát nhưng đồng thời làm gia tăng chi phí trả lãi đối với khoản nợ công hơn 40.000 tỷ USD của Mỹ. Hiện Chính phủ Mỹ phải dành hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm để thanh toán lãi vay và áp lực này có thể tiếp tục tăng nếu lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu đối với vàng không chỉ phụ thuộc vào triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ. Kim loại quý còn được nhà đầu tư lựa chọn như một công cụ phòng ngừa trước tình trạng tài khóa suy yếu, lạm phát kéo dài, bất ổn tiền tệ và rủi ro địa chính trị.

Hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương cũng tiếp tục tạo lực đỡ cho thị trường, phản ánh xu hướng phân mảnh ngày càng rõ của hệ thống tiền tệ toàn cầu. Với đặc tính không gắn với rủi ro đối tác hoặc rủi ro tín dụng của một quốc gia cụ thể, vàng tiếp tục được sử dụng như một tài sản dự trữ. Nhu cầu mang tính dài hạn này phần nào lý giải khả năng chống chịu của kim loại quý trước môi trường lãi suất và lợi suất trái phiếu ở mức cao.

Dù vậy, giá vàng vẫn có thể chịu thêm áp lực nếu lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hoặc giá dầu tăng mạnh, đặc biệt trong trường hợp thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ theo đuổi một chu kỳ thắt chặt tiền tệ quyết liệt hơn.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 20/9, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và PNJ giao dịch ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI niêm yết ở mức 144 - 148 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 143,6 - 147,6 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý kết phiên ở ngưỡng 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ và SJC lần lượt niêm yết ở ngưỡng 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng và 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng.