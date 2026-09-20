Giá vàng hôm nay ngày 20/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay được niêm yết ở mức 4.378 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng.

Sau nhiều biến động, giá vàng đã phục hồi vào cuối tuần. Đầu tuần, kim loại quý chịu áp lực bán mạnh khi giá dầu tăng vọt, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiến sát 5% và thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất. Tuy nhiên, giá vàng nhanh chóng đi lên sau khi Fed chính thức tăng lãi suất, trong bối cảnh sức ép từ giá dầu và lợi suất trái phiếu dần hạ nhiệt.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Ông James Stanley - chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho biết lực mua vàng thể hiện khá tích cực trong tuần qua, giúp giá kim loại quý tăng trở lại sau ba tuần liên tiếp chịu áp lực bán. Đáng chú ý, vùng hỗ trợ 4.300 USD/ounce vẫn được giữ vững.

Theo ông James Stanley, diễn biến trong tuần cho thấy bên bán đã không thể tận dụng đà giảm sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC). Chuyên gia này tiếp tục duy trì quan điểm tích cực đối với vàng cho đến khi xuất hiện tín hiệu cho thấy xu hướng cần đảo chiều.

Cùng quan điểm, ông Sean Lusk - đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nhận thấy giá vàng đang có nhiều yếu tố hỗ trợ sau cuộc họp của Fed, đồng thời thị trường cũng bước vào giai đoạn thuận lợi về mặt mùa vụ.

Ông Sean Lusk cho rằng, ngay cả khi Fed tăng lãi suất thêm một lần nữa, giá vàng vẫn có khả năng đi lên mạnh mẽ từ nay đến tháng 10, trước khi có thể hạ nhiệt vào thời điểm cận kề cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Triển vọng tích cực cũng được phản ánh trong cuộc khảo sát mới nhất của Kitco News. Toàn bộ 16 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, tương đương tỷ lệ 100%, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, sau khi đợt nâng lãi suất của Fed không thể làm suy yếu đà phục hồi của kim loại quý.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, trong số 220 người tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News, 58% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Trong khi đó, 24% cho rằng giá sẽ giảm và 18% nhận định kim loại quý đi ngang.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 19/9, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ giao dịch ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, giá vàng giao dịch ở ngưỡng 143,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI niêm yết ở mức 144 - 148 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 143,6 - 147,6 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý kết phiên ở ngưỡng 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ và SJC lần lượt niêm yết ở ngưỡng 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng và 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng.