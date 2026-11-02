Giá vàng hôm nay ngày 2/11: Giá vàng trong nước bật tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện được giao dịch ở mức 3.876 USD/ounce. Với tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 121,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và các chi phí.

Kim loại quý đang hướng tới tuần giảm giá khoảng 3%, đồng thời lùi xuống dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce. Theo Kitco News, đây là mức thấp nhất trong hơn 12 tháng. Đà đi xuống diễn ra ngay cả khi một số yếu tố thường hỗ trợ vàng xuất hiện: Fed giữ nguyên lãi suất, lợi suất trái phiếu giảm mạnh và đồng USD suy yếu sau khi rời các mức đỉnh gần đây.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Thông thường, lợi suất trái phiếu đi xuống làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, trong khi đồng USD yếu giúp kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Tuy nhiên, những diễn biến này vẫn chưa đủ để tạo lực đỡ cho giá vàng. Theo Kitco News, thị trường đang quan tâm nhiều hơn đến hướng đi của chính sách tiền tệ Mỹ trong thời gian tới.

Dù Fed chưa tiếp tục tăng lãi suất trong kỳ họp gần nhất, động thái này chưa đồng nghĩa chu kỳ thắt chặt đã khép lại. Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh ngân hàng trung ương Mỹ vẫn ưu tiên đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Trong khi đó, kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,4% trong quý III và thị trường lao động vẫn tương đối vững vàng, khiến Fed chưa có nhiều động lực để sớm chuyển sang nới lỏng chính sách.

Áp lực lạm phát còn có thể gia tăng khi xung đột với Iran làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu lên cao. Nếu giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao, Fed có thể phải giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn để kiềm chế lạm phát. Triển vọng này khiến nhà đầu tư đặt nặng kỳ vọng chính sách trong tương lai hơn những tín hiệu hỗ trợ trước mắt từ lợi suất trái phiếu và đồng USD.

Trong ngắn hạn, vàng có thể tiếp tục chịu sức ép khi thị trường chưa thấy rõ thời điểm Fed bắt đầu nới lỏng chính sách. Dù vậy, Kitco News cho rằng triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn tích cực. Lãi suất cao kéo dài có thể gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế Mỹ, nhất là khi chi phí vay vốn và gánh nặng nợ gia tăng, khiến dư địa duy trì chính sách thắt chặt bị hạn chế. Với nhà đầu tư dài hạn, những nhịp giảm sâu vì thế có thể mở ra cơ hội mua vào.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 2/11, giá vàng trong nước tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1 triệu đồng, hiện giao dịch ở ngưỡng 135,5 - 140 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, kết phiên ở ngưỡng 134,5 - 140 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng lên ngưỡng 135 - 139 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 700.000 đồng/lượng, niêm yết tại 134,5 - 138,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch tại 135,5 - 138,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, PNJ tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 134 - 138 triệu đồng/lượng. SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 132,8 - 136,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 2/11. Nguồn: PV tổng hợp

Trước đó, kết phiên giao dịch ngày 1/11, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động về giá ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giao dịch ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu kết phiên ở ngưỡng 134,5 - 139 triệu đồng/lượng. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý duy trì ở ngưỡng 134,5 - 139 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giao dịch ở ngưỡng 134 - 138 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và PNJ lần lượt niêm yết tại 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng và 133,6 - 137,6 triệu đồng/lượng. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và SJC niêm yết ở ngưỡng 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng và 131,8 - 135,8 triệu đồng/lượng./.