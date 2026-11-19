Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giảm 124 USD/ounce so với hôm trước, xuống còn 3.726 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, giá vàng tương đương khoảng 116,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo Kitco News, kim loại quý tiếp tục xuyên thủng ngưỡng 3.750 USD/ounce khi đồng USD tăng giá và thị trường gia tăng dự báo Fed sẽ nâng lãi suất. Đánh giá mới nhất từ thị trường hợp đồng tương lai được Kitco dẫn lại cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 - 9/12 lên 95,7%; khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm là 4,3%.

Chỉ số USD tăng lên gần 103,70 điểm, sát mức cao nhất trong 19 tháng. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 5,1%. Đồng USD mạnh lên và lợi suất cao làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng, tài sản không sinh lãi.

Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố cùng ngày cho thấy những tín hiệu trái chiều từ thị trường nhà ở. Số nhà khởi công xây dựng trong tháng 10 tăng 9,9%, lên 1,309 triệu căn tính theo tốc độ hằng năm đã điều chỉnh yếu tố mùa vụ, cao hơn dự báo 1,25 triệu căn. Ngược lại, số giấy phép xây dựng giảm 7,4%, còn 1,295 triệu căn, thấp hơn mức dự báo 1,38 triệu căn.

Giới đầu tư đang theo dõi biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ. Quan điểm cứng rắn hơn về lãi suất có thể tiếp tục gây sức ép lên giá vàng, trong khi lo ngại tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể hỗ trợ kim loại quý phục hồi.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 18/11, giá vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 500.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 133,2 - 137,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng về ngưỡng 132,2 - 137,2 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn giảm về ngưỡng 132,5 - 136,5 triệu đồng/lượng.Bảo Tín Minh Châu giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 132,2 - 136,2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch tại 133,2 - 136,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, SJC giảm 500.000 đồng/lượng, đưa giá vàng về giao dịch ở ngưỡng 133 - 137 triệu đồng/lượng. PNJ giảm sâu nhất lên tới 2,2 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn giảm về ngưỡng 130,8 - 135 triệu đồng/lượng.