Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giao dịch ở mức 3.850 USD/ounce, giảm nhẹ so với sáng hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương hơn 120 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trong phân tích từ Kitco, Schroders cho rằng diễn biến của giá năng lượng là một trong những yếu tố đang hạn chế khả năng tăng giá của vàng trong năm nay. Mặt bằng giá năng lượng neo cao đã kìm hãm đà đi lên của kim loại quý, khiến vàng chưa thể giữ vững những mức tăng gần đây trên ngưỡng 4.000 USD/ounce. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh giá vàng hiện đã lùi xuống dưới mốc trên.

Dù vậy, Schroders vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng của vàng. Công ty quản lý tài sản đa quốc gia có trụ sở tại London cho rằng kim loại quý có thể sớm tìm lại trạng thái ổn định, sau đó ghi nhận một đợt tăng mạnh trước khi năm nay kết thúc. Dự báo này gắn với khả năng áp lực từ giá năng lượng hạ nhiệt, trong khi các yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn còn.

Schroders nêu hai xu hướng lớn làm cơ sở cho đánh giá trên. Một là phi USD hóa, tức quá trình giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại và tài chính toàn cầu. Theo công ty này, xu hướng đó chủ yếu bắt nguồn từ những bất ổn địa chính trị. Hai là nguy cơ mất giá tiền tệ, trong bối cảnh nợ công gia tăng và các chính phủ đối mặt với bất ổn về tài khóa.

Như vậy, trong đánh giá của Schroders, triển vọng của vàng không chỉ phụ thuộc vào diễn biến giá năng lượng trong ngắn hạn. Việc giá năng lượng hạ nhiệt có thể giúp giảm sức ép trước mắt, còn phi USD hóa và những lo ngại liên quan đến nợ công, tài khóa tiếp tục là các yếu tố nâng đỡ quan điểm lạc quan dài hạn của công ty này.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 18/11, giá vàng trong nước đảo chiều giảm ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 500.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 133,7 - 137,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500.000 đồng/lượng, đưa giá vàng miếng về ngưỡng 133 - 137,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và SJC giảm 500.000 đồng/lượng, đưa giá vàng về giao dịch ở ngưỡng 133 - 137 triệu đồng/lượng. PNJ giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn giảm về ngưỡng 130,8 - 135 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch tại 133,7 - 136,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại thời điểm mở cửa phiên ngày 18/11. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết phiên giao dịch ngày 17/11, giá vàng trong nước đảo chiều tăng ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ tăng 200.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 134,7 - 137,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 134,3 - 137,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 200.000 đồng/lượng, đưa giá vàng miếng lên ngưỡng 133,5 - 137,7 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn, DOJI không thay đổi về giá, giao dịch ở ngưỡng 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng.

PNJ tăng 300.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn tăng lên ngưỡng 133 - 137,2 triệu đồng/lượng. SJC cũng tăng 200.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Riêng Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch tại 134,3 - 137,3 triệu đồng/lượng.