Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giảm 28 USD/ounce so với sáng ngày hôm qua, xuống còn 3.857 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 121 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý hiện giao dịch gần vùng thấp nhất trong hơn một năm, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, còn thị trường gia tăng dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Tâm điểm của nhà đầu tư là cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 8-9/12. Dữ liệu mới nhất từ CME FedWatch cho thấy thị trường đang đặt xác suất khoảng 90% vào khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản và 10% vào khả năng mức tăng là 50 điểm cơ bản.

Ông Peter Grant - Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho rằng số liệu lạm phát Mỹ công bố tuần trước cho thấy áp lực giá cả vẫn ở mức cao. Diễn biến này làm tăng kỳ vọng Fed nâng lãi suất trong tháng 12, đồng thời hỗ trợ đà đi lên của lợi suất trái phiếu và đồng USD. Đây là những yếu tố gây sức ép lên giá vàng.

Khi lãi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng cao hơn, bởi kim loại quý không tạo ra thu nhập như các tài sản sinh lãi. Điều này có thể làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư trong giai đoạn lợi suất trái phiếu đi lên.

Các nhà phân tích nhận định dữ liệu kinh tế gần đây có dấu hiệu suy yếu, nhưng vẫn phản ánh tăng trưởng kinh tế nói chung. Bối cảnh này, cùng với áp lực lạm phát còn cao dù đang dần hạ nhiệt, tiếp tục duy trì kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất và khiến vàng khó phục hồi.

Dù giá vàng biến động mạnh trong năm nay, các nhà phân tích hàng hóa tại quỹ Schroders ISF Global Gold vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý. Theo nhóm này, bất ổn địa chính trị và áp lực tài chính ngày càng tăng tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ nhu cầu đầu tư vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 16/11, giá vàng trong nước giảm ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn tại một số thương hiệu.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giao dịch ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 133,8 - 137,5 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng về ngưỡng 133,3 - 137,5 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn, DOJI không thay đổi về giá so với phiên trước, giao dịch ở ngưỡng 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch tại 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. PNJ và SJC kết phiên lần lượt ở ngưỡng 132,7 - 136,9 triệu đồng/lượng và 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng.