Giá vàng hôm nay ngày 15/11: Vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh 3.885,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 121,38 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm mạnh gần đây khiến dự báo của giới chuyên gia Phố Wall trở nên kém lạc quan. Trong khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News, 62% chuyên gia cho rằng giá sẽ tiếp tục đi xuống trong tuần tới; 15% dự báo giá tăng, còn 23% nhận định thị trường đi ngang hoặc chưa rõ xu hướng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Nhà đầu tư cá nhân có cái nhìn tích cực hơn, dù nhóm dự báo giá tăng không còn chiếm đa số. Trong 160 người tham gia khảo sát trực tuyến, 42% kỳ vọng vàng tăng giá, 38% dự báo giảm và 20% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Ông Jesse Colombo - chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, nhà sáng lập BubbleBubble Report, cảnh báo giá vàng có thể giảm thêm 400 - 500 USD/ounce nếu đồng USD tiếp tục tăng mạnh. Theo ông, đồng bạc xanh đi lên, lãi suất tăng và hoạt động bán vàng để thu hồi tiền mặt giữa lúc cổ phiếu công nghệ bị bán tháo đang tạo sức ép lên kim loại quý.

Trên thị trường vàng tương lai COMEX, ông Colombo xem vùng 3.900 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, việc giá lùi nhẹ xuống dưới mốc này chưa đủ để xác nhận một đợt giảm sâu, bởi vàng từng nhiều lần xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ rồi phục hồi nhanh chóng. Nếu vùng 3.900 USD/ounce bị phá vỡ, giá có thể lùi về 3.400 - 3.500 USD/ounce.

Ông cũng lưu ý chỉ số USD đã vượt vùng 102 - 103 điểm và vẫn trong xu hướng tăng. Khi đồng USD chưa có dấu hiệu chững lại, theo ông, còn quá sớm để khẳng định giá vàng đã tạo đáy.

Trong tuần tới, nhà đầu tư sẽ theo dõi số liệu bán lẻ, việc làm và hoạt động sản xuất của Mỹ, cùng biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed. Những thông tin này có thể giúp thị trường đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ và xu hướng giá vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 14/11, giá vàng trong nước tiếp tục giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ giảm 500.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 133,8 - 137,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI không thay đổi về giá so với phiên trước, giao dịch ở ngưỡng 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng, niêm yết tại 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng, giao dịch tại 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. PNJ và SJC cũng giảm 500.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên lần lượt ở ngưỡng 132,7 - 136,9 triệu đồng/lượng và 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng.