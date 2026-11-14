Giá vàng hôm nay ngày 14/11: Vàng thế giới xuống dưới 3.900 USD, trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.885 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 121,3 triệu đồng/lượng.

Trong phiên 13/11, kim loại quý tiếp tục chịu sức ép sau khi không giữ được mốc 4.000 USD/ounce. Tính từ phiên thứ Ba, giá vàng đã giảm gần 7%, tương đương khoảng 290 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Một trong những yếu tố gây áp lực là lo ngại lạm phát kéo dài, cùng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12. Đồng USD lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5%. Diễn biến này làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi.

Ông Carsten Fritsch - chuyên gia phân tích hàng hóa, cho rằng áp lực lạm phát và những phát biểu ủng hộ khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm đang khiến nhà đầu tư thận trọng hơn. Theo ông, tâm lý này có thể làm gia tăng nguy cơ vàng tiếp tục bị bán ra.

Việc giá vàng mất mốc 4.000 USD/ounce cũng ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường, theo ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo. Dù vậy, ông cho rằng nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và khả năng chống chịu của các quỹ đầu tư vàng vẫn là những yếu tố hỗ trợ triển vọng dài hạn.

Ở chiều giảm, ông Neil Welsh - Trưởng bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets, cảnh báo giá vàng có thể lùi về 3.800 USD/ounce. Mức này tương ứng với ngưỡng thoái lui 50% của đợt tăng giá kéo dài hai năm qua. Theo ông, giá thấp hơn cũng có thể tạo cơ hội mua vào cho nhà đầu tư dài hạn.

Trong khi đó, ông Philip Streible - chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures, nhận định kinh tế Mỹ có dấu hiệu mất đà tăng trưởng, còn áp lực lạm phát dường như đã đạt đỉnh. Những diễn biến này có thể khiến Fed sớm chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất, khả năng tăng thêm 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12, theo ông, là khó xảy ra.

Nhà đầu tư hiện theo dõi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 của Fed, cùng số liệu doanh số bán lẻ và các chỉ báo kinh tế Mỹ dự kiến công bố trong tuần tới. Những thông tin này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất và diễn biến giá vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 13/11, giá vàng trong nước tiếp tục giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 700.000 đồng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng về ngưỡng 135 - 138 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu 700.000 đồng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 134 - 138 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở ngưỡng 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng, niêm yết tại 134 - 138 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng, giao dịch tại 135 - 138 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 500.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 133,2 - 137,4 triệu đồng. Tương tự, SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, giá vàng giảm về mức 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng.