Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Trên thị trường thế giới, vàng được giao dịch ở mức 3.878 USD/ounce, giảm 110 USD so với sáng hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng tương đương khoảng 121,3 triệu đồng, chưa gồm thuế và phí.

Đà giảm mạnh nối tiếp diễn biến tiêu cực của phiên giao dịch ngày thứ Năm tại Mỹ, khi giá vàng mất gần 3% và xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần. Lạm phát dai dẳng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ là những yếu tố gây sức ép lên kim loại quý.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy lạm phát chưa hạ nhiệt như kỳ vọng, trong khi thị trường lao động vẫn duy trì trạng thái ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,4%, còn chỉ số giá tiêu dùng lõi tăng 0,3%. Báo cáo việc làm tháng 10 ghi nhận số việc làm tăng 165.000, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,1% và thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4% so với tháng trước.

Trong tuần kết thúc ngày 7/11, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 200.000, cao hơn mức 191.000 của tuần trước sau điều chỉnh và dự báo khoảng 195.000. Những số liệu này củng cố nhận định rằng áp lực giá cả vẫn còn, dù điều kiện việc làm chưa suy yếu rõ rệt.

Thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 8 - 9/12. Các đánh giá dựa trên hợp đồng tương lai cho thấy xác suất tăng 25 điểm cơ bản vào khoảng 88 - 91%, trong khi khả năng tăng 50 điểm cơ bản thấp hơn. Công cụ CME FedWatch cũng cho thấy giới giao dịch dự báo Fed có thể nâng lãi suất trong tháng 12/2026 và tiếp tục điều chỉnh vào tháng 3/2027.

Ông Ilya Spivak - Giám đốc bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định giá vàng đã giảm đáng kể sau khi dữ liệu lạm phát được công bố và kỳ vọng về lãi suất thay đổi. Tuy nhiên, theo ông, thị trường chưa hình thành động lực rõ ràng để duy trì xu hướng giảm.

Các chuyên gia ngân hàng OCBC dự báo vàng có thể tiếp tục biến động theo cả hai chiều trong ngắn hạn. Giá dầu, lợi suất trái phiếu và sức mạnh của đồng USD sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến diễn biến của kim loại quý. Dù môi trường kinh tế vĩ mô kém thuận lợi hơn, OCBC cho biết ngân hàng chưa chuyển sang quan điểm bi quan về triển vọng trung hạn của vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 12/11, giá vàng trong nước tiếp tục giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng về ngưỡng 135,7 - 140 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 134,7 - 139 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở ngưỡng 134,5 - 138,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 800.000 đồng/lượng, niêm yết tại 134,7 - 138,7 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng, giao dịch tại 135,7 - 138,7 triệu đồng/lượng. PNJ và SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn lần lượt giảm về ngưỡng 133,7 - 137,9 triệu đồng/lượng và 134,8 - 138,8 triệu đồng/lượng.