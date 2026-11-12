Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giảm hơn 44 USD/ounce so với sáng qua, xuống còn 3.989 USD/ounce và đánh mất ngưỡng 4.000 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng tương đương khoảng 124,2 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Sau hai tuần duy trì trên mốc 4.000 USD/ounce, việc giá vàng lùi xuống dưới ngưỡng này khiến thị trường lo ngại áp lực bán có thể gia tăng. Một số chuyên gia cảnh báo kim loại quý có thể tiếp tục giảm về vùng 3.900 USD/ounce.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho thấy lạm phát tháng 10 tăng 0,4%, cao hơn mức dự báo 0,3%. CPI cơ bản cũng tăng 0,3%, vượt dự báo 0,2%. Những số liệu này củng cố kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trong tháng 12, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn không đem lại lợi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm là 13,2%. Cùng với kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên cũng tạo sức ép lên giá vàng.

Ông Bark Melek - Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại TD Securities, dự báo giá vàng có thể quay về ngưỡng hỗ trợ 3.900 USD/ounce. Theo ông, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho thị trường. Tuy nhiên, lực mua này có thể không đủ bù đắp sự suy yếu của nhu cầu đầu tư.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 11/11, giá vàng trong nước tiếp tục giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 900.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng về ngưỡng 136,7 - 140 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 135,5 - 140 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở ngưỡng 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,3 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng, giao dịch tại 136,7 - 139,7 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 1,4 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn giảm về ngưỡng 134,7 - 138,9 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC giảm 900.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 135,8 - 139,8 triệu đồng/lượng.