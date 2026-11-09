Giá vàng hôm nay (chiều 9-11): Bật tăng

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 138,2 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay (chiều 9-11): Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng trở lại tại hầu hết các thương hiệu. Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng tăng rất ở hầu hết các thương hiệu, giá bán ra cao nhất ở mức 141,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 137,3 - 141,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 136,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 136,8 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

*Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 4.123,9 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Theo Reuters, giá vàng thế giới tăng mạnh khi giá dầu giảm giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, giới đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và những tín hiệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về định hướng chính sách tiền tệ.

Đà tăng của giá vàng được thúc đẩy bởi những tín hiệu tích cực từ thị trường năng lượng. Giá dầu thế giới giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định khả năng Mỹ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran là rất thấp. Diễn biến này góp phần xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng, qua đó làm giảm áp lực lạm phát. Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu cũng khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, việc giá dầu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu đang tạo lực đỡ cho thị trường vàng. Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn là yếu tố chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Số liệu việc làm tích cực của Mỹ trong tháng 10 làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trong tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 lên tới 81%, so với mức 71% trước khi báo cáo việc làm được công bố.