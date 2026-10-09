Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng chiều nay tăng so với hôm qua. Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng miếng Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140,7 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng tăng mạnh ở hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay (chiều 9-10): Tăng mạnh. Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 139,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ, Phú Quý niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng thế giới lúc 13 giờ hôm nay (giờ Việt Nam) niêm yết quanh ngưỡng 4.195,1 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hồi phục khi kết quả khả quan của phiên đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đã giúp lợi suất đảo chiều hạ nhiệt từ các mức đỉnh buổi sáng, trong khi đợt tăng vọt của giá dầu tiếp tục duy trì áp lực lạm phát và rủi ro Fed thắt chặt chính sách cuối năm trong dòng chảy của thị trường kim loại quý.

Ông Vikram Dhawan, Trưởng bộ phận Hàng hóa kiêm Quản lý Quỹ tại Nippon India Mutual Fund, nhận định: “Theo tôi, vàng đang phát đi một tín hiệu rằng nợ toàn cầu có thể sắp chạm ngưỡng nguy hiểm, khi lượng trái phiếu phát hành ra có thể vượt xa nhu cầu mua vào”.

Lực mua của các ngân hàng trung ương tiếp tục là yếu tố hỗ trợ triển vọng giá vàng. Theo kết quả Khảo sát Quản lý Dự trữ mới nhất của UBS Asset Management được công bố tại hội nghị, 65% người tham gia khảo sát coi đa dạng hóa là lý do chính để nắm giữ vàng.

Vàng cũng nằm trong nhóm tài sản mà các ngân hàng trung ương dự kiến tăng nắm giữ trong 12 tháng tới.

Giới chuyên gia đánh giá xung đột Mỹ - Iran đẩy giá dầu tăng, làm lạm phát leo thang và buộc các ngân hàng trung ương thắt chặt tiền tệ, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài lên đỉnh 20 năm.

Mặc dù đối mặt rào cản ngắn hạn, triển vọng dài hạn của giá vàng vẫn được nâng đỡ bởi lực cầu vật chất. Dữ liệu chính thức cho thấy ngân hàng trung ương Trung Quốc tiếp tục tăng mua vàng trong tháng 9, kéo dài chuỗi mua ròng sang tháng thứ 23.