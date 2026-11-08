Giá vàng hôm nay (chiều 8-11): Đứng yên ở cả hai chiều

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu đều đi ngang với phiên chốt hôm qua.

Cụ thể, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ cùng giữ nguyên ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, giao dịch ở ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 137,5 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều nay (8-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng đi ngang ở tất cả các thương hiệu

Giá vàng hôm nay (chiều 8-11): Đứng yên. Ảnh minh họa: Phunutoday.vn

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 135,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

* Giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.072,1 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đã chứng kiến mức tăng vượt mốc quan trọng 4.000 USD/ounce. Đà tăng của giá vàng trong tuần xuất phát từ chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá vàng nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo lạm phát công bố trong tuần tới và những tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) .

Mốc 4.000 USD/ounce được giới phân tích đánh giá là vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu giá vàng giữ được ngưỡng này, thị trường có thể duy trì kỳ vọng phục hồi. Ngược lại, áp lực bán có thể gia tăng nếu giá xuyên thủng vùng hỗ trợ nói trên.

Theo giới phân tích, số liệu tuyển dụng tích cực củng cố khả năng Fed còn dư địa tăng lãi suất. Điều này có thể hỗ trợ đồng USD và tạo sức ép lên vàng. Vì vậy, báo cáo việc làm sắp công bố là phép thử đối với nhịp phục hồi hiện tại. Nếu thị trường lao động tiếp tục mạnh, kỳ vọng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể gia tăng.