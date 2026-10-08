Giá vàng hôm nay (chiều 8-10): Đi ngang

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng chiều nay đi ngang so với hôm qua. Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng miếng Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 139,5 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng đứng yên ở hầu hết các thương hiệu. Riêng vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải giảm.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ, Phú Quý niêm yết ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết quanh ngưỡng 4.119,4 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đồng USD tăng 0,4%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ.

Về chính sách tiền tệ, thị trường phần lớn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này. Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME, có 85% khả năng Fed sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.

Phân tích về diễn biến này, ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm Chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết: "Thông điệp là lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, và điều đó đang hỗ trợ lợi suất trái phiếu và đồng USD".

Giới chuyên gia đánh giá xung đột Mỹ - Iran đẩy giá dầu tăng, làm lạm phát leo thang và buộc các ngân hàng trung ương thắt chặt tiền tệ, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài lên đỉnh 20 năm.

Mặc dù đối mặt rào cản ngắn hạn, triển vọng dài hạn của giá vàng vẫn được nâng đỡ bởi lực cầu vật chất. Dữ liệu chính thức cho thấy ngân hàng trung ương Trung Quốc tiếp tục tăng mua vàng trong tháng 9, kéo dài chuỗi mua ròng sang tháng thứ 23.

Đánh giá về xu hướng sắp tới, ông Peter Grant nói thêm: "Nhu cầu vàng là yếu tố hỗ trợ chính. Dù giá vàng có thể xuống mức 4.000 USD/ounce nhưng triển vọng vẫn dự báo mức 4.400 USD/ounce vào cuối năm".

Khảo sát mới nhất từ UBS Asset Management chỉ ra 65% người tham gia coi đa dạng hóa là lý do chính giữ vàng.