Giá vàng hôm nay (chiều 7-11): Đứng yên

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ cùng giữ nguyên ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, giao dịch ở ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 137,5 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Tương tự như vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng đi ngang ở tất cả các thương hiệu.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 135,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

* Giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.072,1 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Giá vàng thế giới trải qua một tuần giao dịch biến động mạnh. Kim loại quý phục hồi đáng kể sau đợt bán tháo trước đó, nhờ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trước khi chịu sức ép từ làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và báo cáo việc làm Mỹ tốt hơn dự kiến.

Bước ngoặt xuất hiện vào tối thứ Ba và ngày thứ Tư, sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Kết quả này làm gia tăng kỳ vọng về bế tắc lập pháp và khả năng chính phủ giảm vay nợ.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cùng đồng USD giảm mạnh khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng tài khóa, tạo lực đỡ giúp vàng vượt mức 4.000 USD/ounce.

Đà tăng kéo dài sang thứ Năm, tuy nhiên, một đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán, tập trung ở nhóm cổ phiếu công nghệ, đã kích hoạt hoạt động thanh lý tài sản trên diện rộng và kéo vàng vào áp lực bán trở lại.

Sức ép gia tăng trong ngày thứ Sáu, sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ cho thấy nền kinh tế tạo thêm 165.000 việc làm, cao hơn đáng kể so với dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%.

Số liệu tích cực củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12, hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu ngắn hạn đi lên. Giá vàng giảm nhẹ khi tuần giao dịch khép lại.