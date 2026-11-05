Giá vàng hôm nay (chiều 5-11): Tiếp đà tăng mạnh

Giá vàng miếng trong nước

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với buổi sáng.

Riêng vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 139,4 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với buổi sáng.

Giá vàng hôm nay (chiều 5-11): Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Giá vàng nhẫn trong nước

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng tăng mạnh ở hầu hết các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 143 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 138,6 - 142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 138,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

*Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết quanh ngưỡng 4.117 USD/ounce, tăng khoảng 58 USD/ounce so với rạng sáng nay.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 5-11, lên mức cao nhất trong hai tuần, khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm, sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Theo chuyên gia phân tích thị trường Linh Tran thuộc XS.com, việc duy trì giá trên ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce có ý nghĩa quan trọng đối với triển vọng phục hồi của vàng. Nếu dòng vốn đầu tư và diễn biến lợi suất tiếp tục hỗ trợ, giá vàng có thể ổn định trên ngưỡng này, hướng tới các mục tiêu 4.200 USD/ounce và xa hơn là 4.400 USD/ounce.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,87%, tiếp tục tạo thuận lợi cho kim loại quý. Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng trước triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 lên tới 82%. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố ngày 6-11 được xem là dữ liệu quan trọng giúp xác định xu hướng lãi suất thời gian tới.