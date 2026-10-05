Giá vàng hôm nay (chiều 5-10): Tiếp tục đi ngang

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng ở các thương hiệu tiếp tục đi ngang.

Cụ thể, vàng miếng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 140,3 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng đứng yên ở hầu hết các thương hiệu. Riêng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải giảm 700.000 đồng/lượng.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 138,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 139,3 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết quanh ngưỡng 4.137,7 USD/ounce.

Theo Kitco News, tuần này sẽ không có nhiều dữ liệu kinh tế đáng chú ý, nhưng các nhà giao dịch vẫn sẽ theo dõi sát sao các chỉ số quan trọng của ngành dịch vụ và tâm lý người tiêu dùng, cũng như biên bản cuộc họp FOMC tháng 9, nơi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã nhất trí bỏ phiếu tăng lãi suất.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, lại dự báo giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn. Đà giảm khó kéo dài khi lợi suất và đồng USD hạ nhiệt, đặc biệt nếu Fed tạm dừng tăng lãi suất.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, nghiêng về kịch bản giá vàng tăng, với kỳ vọng dữ liệu việc làm yếu và khả năng Fed không tăng lãi suất trong tháng 10 sẽ hỗ trợ kim loại quý.

Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, cho rằng vàng đang gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng dù xuất hiện những yếu tố thuận lợi.

Tuy nhiên, yếu tố mùa vụ có thể hỗ trợ giá vàng trong tháng 10, với khả năng kim loại quý quay lại vùng 4.400 - 4.500 USD/ounce nếu đà phục hồi được củng cố.